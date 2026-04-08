Türkiye'den tıbbi malzeme taşıyan 3 yardım tırı İran'a hareket etti

Türkiye'den İran'a gönderilen tıbbi yardım malzemesi yüklü 3 tır Van'dan yola çıktı.
Van'ın yanı sıra farklı illerdeki sağlık kuruluşlarından gönderilen ilaç, serum, sarf malzemeleri, tıbbi cihazlar, sedyeler ve oksijen tüpleri, Van İl Sağlık Müdürlüğü'nde kolilenerek tırlara yüklendi.
Daha sonra yola çıkan 3 yardım tırı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan İran'a geçecek.
İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, gazetecilere, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatlarıyla 3 tır tıbbi malzeme ve cihazların toplandığını söyledi.
Yardım tırlarının İran'da ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılmak üzere yola çıktığını belirten Tosun, şunları kaydetti: