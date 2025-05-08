Ülkeyi ayağa kaldıran olay: 18 milyon lise mezunu okuma yazma bilmiyor

Senato temel eğitim komitesi başkanı Sherwin Gatchalian, Filipin İstatistik Kurumu'nun (PSA) 2024 İşlevsel Okuryazarlık, Eğitim ve Kitle İletişim Araçları Anketi'nin (FLEMMS) ilk sonuçları hakkında bir duruşmaya başkanlık etti.

'OKUYAMIYORLAR, ANLAYAMIYORLAR'

Senatör Gatchalian, “2024 rakamlarına bakarsanız, PSA'nın lise ve ortaokul mezunu olduğunu tespit ettiği 18 milyon öğrenci var, ancak işlevsel olarak okuryazar değiller. Yani temel eğitim sistemimizden mezun oldular, ancak okuyamıyorlar, anlayamıyorlar ve basit bir hikayeyi kavrayamıyorlar” dedi.





FLEMMS, PSA tarafından temel ve işlevsel okuryazarlık oranları ve nüfusun eğitim becerileri hakkında veri toplamak için yürütülen ulusal bir anket. 2024 döngüsü için PSA, işlevsel okuryazarlık tanımını temel okuma, yazma ve aritmetikten öteye geçerek daha üst düzey anlama becerilerini de içerecek şekilde güncelledi.





Gatchalian, “İşlevsel okuryazarlığın yeni tanımından geçemeyen lise ve ortaokul mezunları var” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI

Senatör, “Şu anki durumumuzun ciddiyeti bu ve okuryazarlığın yeni tanımını destekliyorum çünkü artık nerede olduğumuza dair iyi bir resmimiz var” diye ekledi.





Senato komitesine sunulan verileri alıntılayan Gatchalian, Eğitim Bakanlığı'nı hiçbir öğrencinin işlevsel okuryazar olmadan mezun olmamasını sağlamak için "proaktif" bir yaklaşım benimsemeye çağırdı.

'15 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR HİKAYE OKUYAMIYORLAR'

"Temel eğitimin en temel amacı öğrencilerin işlevsel okuryazar olmasıdır. Şu anda durum böyle değil. EDCOM (İkinci Kongre Eğitim Komisyonu) turlarımızda, basit bir hikayeyi okuyamayan 15 yaşında çocuklar tespit ettik. Bunu sahada gördük. Ve eminim ki çoğunuz, öğretmenler, müdürler de bunu sahada gördünüz" açıklamasında bulundu.



