Dünya Ünlü İngiliz ekonomist TRT Worldün ilanı üzerine itiraf etti Bir muz cumhuriyeti haline geldik
AVRUPA

Ünlü İngiliz ekonomist TRT World’ün ilanı üzerine itiraf etti: Bir muz cumhuriyeti haline geldik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak evrensel gazetecilik kurallarını ve medya ahlakını çiğneyen Reuters'a, TRT World'ün anlamlı cevabının ardından ünlü Ekonomist Timothy Ash'tan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. TRT World'ün, “İskoç hükümetinin bağımsızlık talepleri İngiltere’nin birliğini tehdit ediyor. Yüksek enflasyon ve poundun değer kaybetmesi İngiltere’nin istikrarsız siyasetini tehlikeye atıyor. Bu konularda kapsamlı haberler yapabilecek, kalemi kuvvetli muhabirlere ihtiyacımız var.” ilanının ardından bir tweet atan İngiliz ekonomist Timothy Ash, “Birleşik Krallık'ın karşı karşıya olduğu zorluklarla ilgili yazılanlara katılmamak mümkün değil. Bir muz cumhuriyeti haline geldik.” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Ünlü İngiliz ekonomist TRT World’ün ilanı üzerine itiraf etti: Bir muz cumhuriyeti haline geldik
İngiliz Ekonomist Timothy Ash

Dünyaca ünlü İngiliz ekonomist Timothy Ash, TRT World’ün Reuters’a misilleme yaptığı iş ilanında İngiltere halkındaki ifadeler için “Birleşik Krallık'ın karşı karşıya olduğu zorluklarla ilgili yazılanlara katılmamak mümkün değil. Bir muz cumhuriyeti haline geldik.” ifadelerini kullandı.

TRT World, Londra’da muhabir aradığına dair bir iş ilanına çıkan Reuters’ın skandal ilanına göndermeler yaptı. TRT World Londra’daki muhabir ilanında, İngiltere’deki siyasi istikrarsızlığa, ekonomik sorunlara ve bu ülkenin 21. yüzyılda hala Kraliyet ile yönetilmesine dikkat çekti.

MODERN DEMOKRASİ ÇAĞRISI: KALEMİ KUVVETLİ MUHABİRLERE İHTİYACIMIZ VAR

TRT World ilanında herhangi bir siyasi lideri hedef almadan “Ard arda gelen Britanya hükümetlerinin Kovid-19 salgını, Brexit, küresel ekonomik kriz gibi büyük meydan okumalara yanıt vermekte başarısız olması İngiliz siyasetini bir karmaşa içine soktu. Kısa süreli İngiliz hükümetleri ülkenin geleceğini belirsizlik içinde bırakıyor ve İngiltere’yi Avrupa’dan uzaklaştırıyor. Kraliçe Elizabeth’in ölümüyle birlikte, Orta Çağ’dan kalma bir yönetim biçimi olarak Kraliyet’in modern çağda varlığı tartışmaları hız kazandı. Bu konularda kapsamlı haberler yapabilecek, kalemi kuvvetli muhabirlere ihtiyacımız var” denildi.

'BİR MUZ CUMHURİYETİ HALİNE GELDİK'

Ünlü İngiliz ekonomist, TRT World’ün ilanı üzerine itiraf etti.

“Birleşik Krallık'ın karşı karşıya olduğu zorluklarla ilgili yazılanlara katılmamak mümkün değil. Bir muz cumhuriyeti haline geldik.”

İngiliz Ekonomist Timothy Ash
İngiliz Ekonomist Timothy Ash

İŞARET EDİLEN YER İNGİLTERE'DEKİ SİYASİ KRİZ

TRT World ilanında, Reuters’ın ilanına benzer ama daha ölçülü bir dil kullandı. İlanda “İskoç hükümetinin bağımsızlık talepleri İngiltere’nin birliğini tehdit ediyor. Yüksek enflasyon ve poundun değer kaybetmesi İngiltere’nin istikrarsız siyasetini tehlikeye atıyor” ifadeleriyle Thomson Reuters’ın sözde iş ilanına adeta misilleme yapıldı.

İŞ İLANI MI? YOKSA SİYASİ MANİFESTO MU?

Reuters’ın siyasi parti seçim manifestosu gibi görünen skandal iş ilanında “Tayyip Erdoğan, yirmi yıllık iktidarında Türkiye'yi modern laik geleneklerden uzaklaştırarak Güney Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya uzanan bölgelerde iddialı bir diplomatik ve askeri varlığa dönüştürdü. Erdoğan'ın önümüzdeki aylarda yeniden seçilme hedefini tehdit eden yüksek enflasyon ve TL'nin sert darbeler aldığı kritik bir kavşakta, derinlemesine kurumsal hikayeler sunabilecek güçlü yazma ve raporlama becerilerine sahip birine ihtiyacımız var" ifadeleri yer almıştı.

TRT World'den Reuters'a misilleme: İngiltere’nin istikrarsız siyasetini yazacak muhabir arıyoruz
GÜNDEM
TRT World'den Reuters'a misilleme: İngiltere’nin istikrarsız siyasetini yazacak muhabir arıyoruz

Reuters gazeteci değil tetikçi arıyor: Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birini işe alacaklar
DÜNYA
Reuters gazeteci değil tetikçi arıyor: Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birini işe alacaklar
Yerli Haalanddan muhteşem gol

Yerli Haaland'dan muhteşem gol

​​Fenerbahçe ve Galatasaray transfer etmek istiyor.
Seyahat süresi 10 dakikaya düştü

Seyahat süresi 10 dakikaya düştü

Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.
Ünlü İngiliz ekonomist TRT World’ün ilanı üzerine itiraf etti: Bir muz cumhuriyeti haline geldik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazıyla ilgili önemli açıklama.

​Bir milyon kişi elektriksiz kaldı, 12 kişi öldü.

Kızılelma'dan sonra bir müjde daha: Önümüzdeki aylarda havalanacak.

Dağın tepesinde sürü halinde görüntülendiler.

Kötü koku yayıldığını fark edenler polise haber verdi.

Bin yıl yaşayabiliyor: Bölgenin en gözde yeri olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeyi pazartesi vereceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeyi pazartesi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir - Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, ''Erzurum, Malazgirt'ten de önce Pasinler Zaferi ile Anadolu'yu ebedi yurdumuz haline getiren yolu açılmıştır. Erzurum'u Karadeniz'e bağlanıyoruz ve Erzurum'u Karadeniz'den dünyaya açılıyoruz'' açıklamasında bulundu. Yeni müjdeleri vereceğini ifade eden Erdoğan, ''Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz, pazartesi bununla ilgili yeni müjdeleri paylaşacağız'' dedi.
İstanbul'da 'şok evlerine' yönelik operasyonda 101 düzensiz göçmen yakalandı
Gündem

İstanbul'da 'şok evlerine' yönelik operasyonda 101 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da düzensiz göçmenlerin kaldığı "şok evlerine" düzenlenen operasyonda 101 kişi yakalandı. Operasyon sırasında şüpheli davranışlarda bulunan başka bir kişinin evinde yapılan aramada uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi.

MHP lideri Bahçeli: Türkiye düşmanlarının avucuna düşenler kelimenin tam manasıyla zillettedir
Gündem

MHP lideri Bahçeli: Türkiye düşmanlarının avucuna düşenler kelimenin tam manasıyla zillettedir

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 18. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu Sertifika töreninde açıklamalarda bulundu. Bahçeli yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu için, 'Saraçhane’de rol kapma derdine düşenlerin bu yeni yüzyılı bırakınız anlamasını varlıklarını ibra etmeleri ve iddia ile sürdürmeleri bile akla ziyan bir haldir. Baba ile oğul arasındaki gel-gitli sürece müdahil olan ablaların da ‘Biz de varız’ çıkışı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki iki partinin kazandığı çatık kaşlarla hatırlanıp ikilik çıkarması malum olduğunuz bir menfaat çatışmasıdır.' ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.