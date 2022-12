Ünlü İngiliz ekonomist TRT World’ün ilanı üzerine itiraf etti: Bir muz cumhuriyeti haline geldik

Dünyaca ünlü İngiliz ekonomist Timothy Ash, TRT World’ün Reuters’a misilleme yaptığı iş ilanında İngiltere halkındaki ifadeler için “Birleşik Krallık'ın karşı karşıya olduğu zorluklarla ilgili yazılanlara katılmamak mümkün değil. Bir muz cumhuriyeti haline geldik.” ifadelerini kullandı.

Cannot disagree with anything in the write up of the challenges facing the U.K. We have become a banana republic. — Timothy Ash (@tashecon) December 24, 2022

TRT World, Londra’da muhabir aradığına dair bir iş ilanına çıkan Reuters’ın skandal ilanına göndermeler yaptı. TRT World Londra’daki muhabir ilanında, İngiltere’deki siyasi istikrarsızlığa, ekonomik sorunlara ve bu ülkenin 21. yüzyılda hala Kraliyet ile yönetilmesine dikkat çekti.

MODERN DEMOKRASİ ÇAĞRISI: KALEMİ KUVVETLİ MUHABİRLERE İHTİYACIMIZ VAR

TRT World ilanında herhangi bir siyasi lideri hedef almadan “Ard arda gelen Britanya hükümetlerinin Kovid-19 salgını, Brexit, küresel ekonomik kriz gibi büyük meydan okumalara yanıt vermekte başarısız olması İngiliz siyasetini bir karmaşa içine soktu. Kısa süreli İngiliz hükümetleri ülkenin geleceğini belirsizlik içinde bırakıyor ve İngiltere’yi Avrupa’dan uzaklaştırıyor. Kraliçe Elizabeth’in ölümüyle birlikte, Orta Çağ’dan kalma bir yönetim biçimi olarak Kraliyet’in modern çağda varlığı tartışmaları hız kazandı. Bu konularda kapsamlı haberler yapabilecek, kalemi kuvvetli muhabirlere ihtiyacımız var” denildi.

'BİR MUZ CUMHURİYETİ HALİNE GELDİK'

Ünlü İngiliz ekonomist, TRT World’ün ilanı üzerine itiraf etti.

“Birleşik Krallık'ın karşı karşıya olduğu zorluklarla ilgili yazılanlara katılmamak mümkün değil. Bir muz cumhuriyeti haline geldik.”

İngiliz Ekonomist Timothy Ash

İŞARET EDİLEN YER İNGİLTERE'DEKİ SİYASİ KRİZ

TRT World ilanında, Reuters’ın ilanına benzer ama daha ölçülü bir dil kullandı. İlanda “İskoç hükümetinin bağımsızlık talepleri İngiltere’nin birliğini tehdit ediyor. Yüksek enflasyon ve poundun değer kaybetmesi İngiltere’nin istikrarsız siyasetini tehlikeye atıyor” ifadeleriyle Thomson Reuters’ın sözde iş ilanına adeta misilleme yapıldı.

İŞ İLANI MI? YOKSA SİYASİ MANİFESTO MU?

Reuters’ın siyasi parti seçim manifestosu gibi görünen skandal iş ilanında “Tayyip Erdoğan, yirmi yıllık iktidarında Türkiye'yi modern laik geleneklerden uzaklaştırarak Güney Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya uzanan bölgelerde iddialı bir diplomatik ve askeri varlığa dönüştürdü. Erdoğan'ın önümüzdeki aylarda yeniden seçilme hedefini tehdit eden yüksek enflasyon ve TL'nin sert darbeler aldığı kritik bir kavşakta, derinlemesine kurumsal hikayeler sunabilecek güçlü yazma ve raporlama becerilerine sahip birine ihtiyacımız var" ifadeleri yer almıştı.

