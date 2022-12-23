Dünya Reuters gazeteci değil tetikçi arıyor Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birini işe alacaklar
AVRUPA

Reuters gazeteci değil tetikçi arıyor: Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birini işe alacaklar

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters tarafından yayınlanan bir iş ilanında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı açıkça ortaya koyuldu. İlanda, Erdoğan'ın Türkiye'yi bölgede iddialı diplomatik ve askeri varlığa dönüştürdüğü vurgulandı. Reuters, söz konusu ilanda açıkça Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birini aradığını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Reuters gazeteci değil tetikçi arıyor: Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birini işe alacaklar
Reuters'ın skandal iş ilanı

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı haberlere imza atan İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Erdoğan düşmanlığını bu kez yayınladığı bir ilanda gösteren Reuters, söz konusu ilanda açıkça Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birini arandığını duyurdu.

"ERDOĞAN TÜRKİYE'Yİ İDDİALI BİR ASKERİ VARLIĞA DÖNÜŞTÜRDÜ"

Reuters'ın skandal ilanında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iktidarda olduğu yirmi yılda Türkiye'yi modern laik geleneklerden uzaklaştırarak ve Güney Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya uzanan bölgede iddialı bir diplomatik ve askeri varlığa dönüştürdü.

Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde tekrar seçilmesini tehdit eden, yüksek enflasyon ile Türk Lirasının darbeler aldığı dönemeçte derinlemesine kurumsal hikayeler sunabilecek, güçlü yazma ve rapor etme becerilerine sahip bir kişiye ihtiyacımız var."

ERDOĞAN'IN REUTERS MUHABİRİYLE ARASINDA GEÇEN DİYALOG

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayında katıldığı BM Genel Kurul toplantısında "Biden ile görüşmeyi diler miydiniz?" diye soran Reuters muhabirine "Yok niye? O Biden ise ben de Erdoğan'ım" sözleriyle yanıt vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reuters muhabirine: O Biden ben de Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reuters muhabirine: O Biden ben de Erdoğan
BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters muhabirinin sorusuyla muhatap oldu.

Israrla ABD Başkanı Biden'la özel olarak görüşmek isteyip istemediğini soran muhabire Cumhurbaşkanı Erdoğan. 'Yo Hayır. O Biden, ben de Erdoğan' cevabını verdi.
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