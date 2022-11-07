Venezuela'da askeri uçak kazasında 5 kişi öldü

Savunma Bakanı General Vladimir Padrino Lopez yaptığı açıklamada, C-208B uçağının Venezuela'nın güneyindeki Amazonas eyaletindeki Jose Antonio Paez uçağın, hava üssüne 3 km mesafede "yere düştüğünü" söyledi.

Şu ana kadar dört cansız beden bulundu ve beşincisi için arama çalışmaları devam ediyor” dedi.

MEHR'e göre açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "olayın olası nedenlerini belirlemek için soruşturma talimatı verdiği" ve "ölenlerin yakınlarına gerekli tüm desteğin sağlandığı" belirtildi.

Uçağın, eyaletin yoğun orman bölgesindeki yerli topluluklara yardım eden bir gruba ait olduğu belirtildi.

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