Dünya Venezuelada sel felaketi Ölü sayısı 100ü bulabilir
AMERİKA

Venezuela'da sel felaketi: Ölü sayısı 100'ü bulabilir

Venezuela'nın Aragua eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması ve sellerde ölenlerin sayısı 43'e yükseldi. Afet bölgesini gün içerisinde ziyaret eden Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise trajedinin büyüklüğüne dikkati çekerek ölü sayısının 100'ü bulabileceğini belirtmişti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Venezuelada sel felaketi: Ölü sayısı 100ü bulabilir
Foto/arşiv

Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamada, Las Tejerias kentinde, toprak kayması sonucu ölenlerin sayısının 43'e çıktığını bildirdi.

Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek "Bölgeye yeniden elektrik verilmesi çalışmalarında yüzde 95 oranında telafi sağlandı. Çok ciddi zarar gören telefon hatlarında da ilerleme katedildi." ifadelerini kullandı.

Las Tejerias'ta halka 24 saat hizmet verecek bir başkanlık makamının kurulduğunu sözlerine ekleyen Rodriguez, bölgede gıda dağıtımının ve güvenliğinin sağlanması, kamu hizmetleri, temizlik, kurtarma ve bölgenin yeniden inşasının koordine edileceğini duyurdu.

Afet bölgesini gün içerisinde ziyaret eden Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise trajedinin büyüklüğüne dikkati çekerek ölü sayısının 100'ü bulabileceğini belirtmişti.

Son 2 haftada şiddetli yağışlarda 42 kişi ölmüştü

Venezuela'nın bazı kesimleri, La Nina hava olayının etkisiyle normalin üzerinde yağış alıyor.

Ülkede son 2 haftada şiddetli yağışlar ve bunun yol açtığı afetlerde, toplamda 42 kişi hayatını kaybetti.

Maduro, felaketten etkilenenlerle dayanışma amacıyla 3 gün "ulusal yas" ilan etmişti.

Şiddetlenen savaş tahıl koridorunu etkileyebilir
EKONOMİ
Şiddetlenen savaş tahıl koridorunu etkileyebilir

Fransa rafineri işçilerini zorla çalıştıracak
DÜNYA
Fransa rafineri işçilerini zorla çalıştıracak
Döner bıçağıylasürücüye saldırdı

Döner bıçağıyla
sürücüye saldırdı

​İstanbul Fatih'te dehşet anları.
Dört araç kül oldu

Dört araç kül oldu

Ümraniye'de mahalleliyi sokağa döken yangın.
Gece yarısıbomba gibi patladı

Gece yarısı
bomba gibi patladı

Doğal gazdan kaynaklandı: Biri çocuk dört yaralı.

'​Rusya'nın ilhak adımı durumu zorlaştırdı'

​Assos ve Troya tünelleri açıldı.

​Hablemitoğlu soruşturmasında dikkat çeken tespitler.

​Seni bir dolara ele verir.

​Kiev'e yeni saldırı hazırlığı mı?

'Sayın ​Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum'

​9 yılda 9 eşit taksit imkanı.

​Diplomatik çabalar etkili oldu.

​Huggy Wuggy yüzünden 7 ay tedavi gördü.

​Arkadaşlarımın ölümüne şahit oldum.
Hicaz'daki kayıp Osmanlı mirası

Hicaz'daki kayıp Osmanlı mirası

​31 Ekim'e kadar TBMM Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde görülebilecek.
Tevfik Göksu'nun acı günü

Tevfik Göksu'nun acı günü

​Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun ablası Emine Dalay son yolculuğuna uğurlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.