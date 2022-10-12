Venezuela'da sel felaketi: Ölü sayısı 100'ü bulabilir Venezuela'nın Aragua eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması ve sellerde ölenlerin sayısı 43'e yükseldi. Afet bölgesini gün içerisinde ziyaret eden Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise trajedinin büyüklüğüne dikkati çekerek ölü sayısının 100'ü bulabileceğini belirtmişti.

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