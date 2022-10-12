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Fransa rafineri işçilerini zorla çalıştıracak

Fransa’da günlerdir benzin istasyonları önünde kuyruk oluşmasına sebep olan TotalEnergies ve ExxonMobil’in Esso France rafinerilerindeki grevler sonrası hükümet ‘zorla çalıştırma’ prosedürünü devreye soktu.

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Fransa rafineri işçilerini zorla çalıştıracak
​Fransa rafineri işçilerini zorla çalıştıracak.

Fransa’da günlerdir benzin istasyonları önünde kuyruk oluşmasına sebep olan TotalEnergies ve ExxonMobil’in Esso France rafinerilerindeki grevler sonrası hükümet ‘zorla çalıştırma’ prosedürünü devreye soktu. Ülkede hayatı felç eden rafineri işçilerinin grevi sonrası hükümet, işi bırakanların bir kısmının göreve dönmesini kapsayan “zorla işe başlatma” prosedürünün devreye sokulması talimatı verdi. Prosedürle, “toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan bir grev durumunda”, çalışanlar işe dönmeye zorlanabilir. Buna karşı çıkan işçilere ise, 6 aya kadar hapis ve 10 bin avro para cezası uygulanabilir. France 24’e göre, ülkenin yerel yakıt üretimi, yaklaşık iki hafta süren grevlerde yüzde 60’tan fazla düştü, bu da günde 740 bin varil petrole eşdeğer. Le Monde gazetesi ise bazı Fransızların benzin alabilmek için komşu ülke Belçika’ya geçmek zorunda kaldığını yazdı.

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