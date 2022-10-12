Venezuela’da heyelan felaketi büyüyor: Maduro afet bölgesine gitti

Kılıçdaroğlu'na gazetecilerin alınmadığı toplantı sonrası "'Aday mısınız?' diye sordular mı?" sorusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki temasları kapsamında, başkent Washington'da John Hopkins Üniversitesindeki Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kulübü öğrencileriyle toplantıda bir araya geldi.



CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, öğrencilerle “Türkiye Seçimleri” üzerine yaptığı belirtilen toplantıya, beraberinde gelen Türk gazeteciler dışındaki basın mensupları alınmadı.



'Toplantının güzel geçtiğini' belirten Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, “Aday mısınız diye sordular mı?” sorusunu, “Hayır, hayır o konuya girmediler. Demokrasiyi sordular, özgürlükleri sordular. Kadına yönelik şiddeti sordular.” şeklinde cevapladı.



Çıkışta, gazetecilerin, basının toplantıya neden alınmadığını sormaları üzerine Kılıçdaroğlu, “Bu, üniversite olarak alınan bir karar. Bunu üniversiteye söyleyin, bize değil. Mekan onların, bizim değil.” yanıtını verdi.

