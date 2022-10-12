Dünya Venezuelada heyelan felaketi büyüyor Maduro afet bölgesine gitti
AMERİKA

Venezuela’da heyelan felaketi büyüyor: Maduro afet bölgesine gitti

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, devlet televizyonu VTV’ye yaptığı açıklamada, Las Tejerias kentinde, toprak kayması sonucu ölenlerin sayısının 43’e çıktığını bildirdi. Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek “Bölgeye yeniden elektrik verilmesi çalışmalarında yüzde 95 oranında telafi sağlandı. Çok ciddi zarar gören telefon hatlarında da ilerleme katedildi” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Venezuela’da heyelan felaketi büyüyor: Maduro afet bölgesine gitti
Maduro heyelan bölgesine gitti

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, devlet televizyonu VTV’ye yaptığı açıklamada, Las Tejerias kentinde, toprak kayması sonucu ölenlerin sayısının 43’e çıktığını bildirdi. Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek “Bölgeye yeniden elektrik verilmesi çalışmalarında yüzde 95 oranında telafi sağlandı. Çok ciddi zarar gören telefon hatlarında da ilerleme katedildi” ifadelerini kullandı.

Las Tejerias’ta halka 24 saat hizmet verecek bir başkanlık makamının kurulduğunu sözlerine ekleyen Rodriguez, bölgede gıda dağıtımının ve güvenliğinin sağlanması, kamu hizmetleri, temizlik, kurtarma ve bölgenin yeniden inşasının koordine edileceğini duyurdu.

Afet bölgesini gün içerisinde ziyaret eden Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise trajedinin büyüklüğüne dikkati çekerek ölü sayısının 100’ü bulabileceğini belirtmişti.

Venezuela’nın bazı kesimleri, La Nina hava olayının etkisiyle normalin üzerinde yağış alıyor. Ülkede son 2 haftada şiddetli yağışlar ve bunun yol açtığı afetlerde, toplamda 42 kişi hayatını kaybetti.

Maduro, felaketten etkilenenlerle dayanışma amacıyla 3 gün “ulusal yas” ilan etmişti.

Venezuela heyelan altında kaldı
DÜNYA
Venezuela heyelan altında kaldı
Ölü sayısı100ü bulabilir

Ölü sayısı
100'ü bulabilir

​Venezuela'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.
Dört araç kül oldu

Dört araç kül oldu

Ümraniye'de mahalleliyi sokağa döken yangın.
Kemal bey kararlı

​İYİ Parti İl başkanlarının yüzüne söyledi.

​Araç sahipleri perşembe gününe dikkat.

Diyarbakır'da Eren Abluka operasyonu.

​Hablemitoğlu soruşturmasında dikkat çeken tespitler.

​Kış hızla etkisini göstermeye başladı.

​Kiev'e yeni saldırı hazırlığı mı?

Doğal gazdan kaynaklandı: Biri çocuk dört yaralı.

​9 yılda 9 eşit taksit imkanı.

​İstanbul Fatih'te dehşet anları.

'​Rusya'nın ilhak adımı durumu zorlaştırdı'

​Assos ve Troya tünelleri açıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.