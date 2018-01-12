Venezuela'da düzenlenen gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti​

Venezuela'nın batısında gıda sıkıntısı nedeniyle iki gündür düzenlenen gösterilerde en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Merida eyaletine bağlı Arapuey'in Belediye Başkanı, El Universal gazetesine yaptığı açıklamada, gösterilerde ve gıda almak için vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruklarda çıkan şiddet olaylarında biri 17 yaşında 3 kişinin vurularak öldürüldüğünü, 16 kişinin yaralandığını söyledi.

Eyalette ayrıca en az iki çiftliğin saldırıya uğradığı, saldırganların çiftliklerdeki büyükbaş hayvanları öldürdüğü belirtildi.

Muhalif bir milletvekillinin, Twitter'da paylaştığı videoda, bir ineğe taş ve palayla saldıran, "Açız" diye bağıran bir düzine adamın görüntüleri dikkati çekti.

Venezuela'da gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk nedeniyle geçen yıl düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde en az 125 kişi hayatını kaybetmişti.

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