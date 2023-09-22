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Dünya

Video çekmek için çıktığı köprünün altında asılı kaldı: 223 metre yükseklikte stres dolu anlar

ABD’nin California kentinde bulunan Foresthill Köprüsü’nün altında halatla asılı kalan 19 yaşındaki bir kişi, itfaiye, polis, arama kurtarma ve dağcılık kurtarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Genç, kendisini köprünün altında sallanırken gösteren bir video çekmek için çıktıklarını söyledi.

19:07 . 22/09/2023 Cuma
DHA
Video çekmek için çıktığı köprünün altında asılı kaldı.

Video çekmek için çıktığı köprünün altında asılı kaldı.

California eyaleti yetkilileri, 19 Eylül günü bir kişinin köprünün altında asılı kaldığına dair ihbar aldıklarını ve olay yerine vardıklarında 19 yaşındaki bir kişinin, köprünün altında bir halata bağlı olmak suretiyle asılı kaldığını gördüklerini belirtti. İtfaiye, polis, arama kurtarma ve dağcılık kurtarma ekiplerinden oluşan 20’den fazla kişinin müdahale ettiği olayda, ekipler genci asılı kaldığı yerden kurtardı.

Yetkililer açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Yapılan incelemede, 19 yaşındaki bir kişi ve 17 yaşındaki arkadaşının köprünün altında sallanırken gösteren bir video çekmek için orada oldukları öğrenildi. 19 yaşındaki genç, ekipmanı arızalanınca köprünün altındaki hizmet yolundan yüksekte asılı kaldı. Arkadaşı gencin sıkışıp kaldığını ve yardıma ihtiyacı olduğunu anlayınca 911'i aradı.”

Foresthill Köprüsü, California eyaletinin en yüksek köprüsü olarak bilinmektedir ve yerden yüksekliği 223 metredir.





#ABD
#Video
#Köprü
26 dakika önce
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