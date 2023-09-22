Video çekmek için çıktığı köprünün altında asılı kaldı: 223 metre yükseklikte stres dolu anlar

Video çekmek için çıktığı köprünün altında asılı kaldı.
California eyaleti yetkilileri, 19 Eylül günü bir kişinin köprünün altında asılı kaldığına dair ihbar aldıklarını ve olay yerine vardıklarında 19 yaşındaki bir kişinin, köprünün altında bir halata bağlı olmak suretiyle asılı kaldığını gördüklerini belirtti. İtfaiye, polis, arama kurtarma ve dağcılık kurtarma ekiplerinden oluşan 20’den fazla kişinin müdahale ettiği olayda, ekipler genci asılı kaldığı yerden kurtardı.
Yetkililer açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Foresthill Köprüsü, California eyaletinin en yüksek köprüsü olarak bilinmektedir ve yerden yüksekliği 223 metredir.