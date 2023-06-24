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Dünya

Wagner krizi nedeniyle Moskova ve iki bölgede "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edildi

Rusya'nın başkenti Moskova ve iki bölgede Wagner krizi nedeniyle "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edildi. Rusya Terörle Mücadele Ulusal Komitesinin Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamada, terörle mücadele önlemlerinin alındığı bildirildi.

12:15 . 24/06/2023 Cumartesi
AA
Wagner Krizi

Wagner Krizi

Açıklamada, "Olası terör saldırılarını önlemek amacıyla Moskova şehri, Moskova ve Voronej bölgelerinde terörle mücadele operasyonu rejimi ilan edildi." ifadesi kullanıldı.

Rostov bölgesinin ardından Voronej bölgesinde de toplu etkinlikler askıya alındı.

Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede yakın zamanda planlanan tüm toplu etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Bölgedeki durumun istikrarlı olduğunu belirten Gusev, halka sakin ve soğukkanlı olmaları çağrısında bulundu.

Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev ise sosyal medya paylaşımında trafik kısıtlamaları nedeniyle ana caddelerin bazı noktalarında araçların biriktiğini, kilometrelerce uzunlukta kuyrukların oluştuğunu kaydederek, bölge sakinlerinden bazı ana caddelerde araç kullanmamalarını istedi.

Wagner nedir?

Mensuplarının çoğunu hükümlülerin oluşturduğu Wagner grubu, Ukrayna'nın dışında Suriye'deki iç savaş da dahil olmak üzere Orta Doğu ve Afrika'daki çeşitli çatışmalara asker gönderdi.


İngiliz istihbaratı, Ukrayna'da aktif olan Wagner birliklerinin sayısını 50 bin olarak verirken bu, Rusya'nın toplam gücünün dörtte birini oluşturuyor.


Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerinde kontrolü sağlamasında önemli rol oynadığı öne sürülen Wagner, "savaş suçları" ve insan hakları ihlalleri yapmakla da suçlanıyor.



Teknik olarak özel askeri şirketler (PMC) faaliyetlerine katılarak Rus yasalarını ihlal eden Wagner, ABD tarafından da "önemli bir ulus ötesi suç örgütü" kabul ediliyor.



#Rusya
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#kriz
#darbe girişimi
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