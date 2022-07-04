Yahudi heyetten Mescid-i Nebevi'ye skandal ziyaret

Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkiler en parlak dönemini yaşarken, İsrail medyasından çarpıcı bir iddia geldi. İsrailli yazar Avi Jorisch, Jerusalem Post için kaleme aldığı makalede, aralarında kendisinin de olduğu 50 Yahudi iş adamından oluşan heyetin Medine'yi ve Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi'yi ziyaret ettiğini belirtti. Yazıda, ziyaretin Suudi Arabistan yönetiminin öncülüğünde gerçekleştirildiği ve 13 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Yahudi iş adamı heyetinin ziyaretinin olumlu geçtiği vurgulandı. Jorisch, makalesinde Riyad yönetiminin Mekke ve Medine özelinde gayrimüslimlere uygulanan giriş yasağını kaldırdığının altını çizerek, ABD Başkanı Joe Biden'ın da Suudi Arabistan'a gitmesi ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesi gerektiğini ifade etti. Makalenin yayımlanmasının ardından olay ortaya çıkarken, Riyad yönetiminin skandal adımı İslam dünyasında yoğun tepkiye neden oldu.

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