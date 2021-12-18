Yahudi terör örgütünün kanlı planı ifşa oldu: Fatiha ile gireceklerdi

Yahudi terör gruplarının, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemek ve provokatif eylemlerde bulunmak için namaz kılma alıştırmaları yaptığı, sarık ve cübbe giyerek kamufle olduğu skandal görüntüler ortaya çıktı. İsrail merkezli Kanal 13 televizyonu, grubun Fatiha Suresi okuduğu ve Müslümanlar gibi namaz kıldığı görüntüleri yayınladı. Planın arkasında “Tapınağa Dönüş” adlı örgütün olduğunu açıklayan İsrailli yetkililer, bu tür eylemlerin kanlı çatışmalara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Terör grubunun, Harem-i Şerif’e girişleri kontrol eden ve ziyaretçilerin Müslüman olup olmadığını anlamak için basit sorular soran Ürdün polisine yakalanmamak için böyle bir yola başvurduğu belirtiliyor.

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SORUMLUSU İSRAİL

Kanal 13 televizyonunda çarşamba günü yayımlanan gizli görüntülerde, Yahudi terör örgütü üyelerinin, Müslümanlar gibi namaz kılma alıştırmaları yaptığı görüldü. Kanala konuşan ve isimleri açıklanmayan İsrailli güvenlik yetkilileri, provokatif eylem hazırlığındaki kişilerin, Mescid-i Aksa’nın Yahudi egemenliğine girmesi çağrısı yapan “Tapınağa Dönüş” adlı siyonist örgüte mensup kişiler olduklarını bildirdi. Kaynaklar, bu adımın tehlikeli çatışmalara sebep olabileceği konusunda uyarırken, Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani ise söz konusu planın Harem-i Şerif’i kana bulama tehdidi oluşturduğunu ve olası sonuçlarından işgal hükümetinin sorumlu tutulacağını belirtti.

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KATLİAM YAPTILAR

Tepki çeken skandal görüntüler, Yahudi yerleşimcilerin namaz kılan Müslümanların arasına karışma amacının sadece provokasyon mu yoksa El-Halil kentinde bulunan İbrahim Camii’ndeki katliama benzer bir plan hazırlığı mı olduğuna dair soruları da akıllara getirdi. Baruch Goldstein isimli Yahudi yerleşimci, 1994 yılının ramazan ayında teravih namazı kılındığı esnada İbrahim Camii’nin ana avlusuna sızarak namaz kılan 29 Filistinliyi şehit etmişti. 1980’li yıllarda gizli siyonist örgütü mensubu iki Yahudi, Kıble Mescidi ve Kubbetu’s-Sahra’yı bombalama girişiminde bulunmuş, 1969 yılında da siyonist bir Hristiyan, mescidi kundaklayarak ciddi hasara sebep olmuştu.

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RAMAZANDA PROVOKASYON

Geçen mayıs ayında İsrail, işgal altında tuttuğu Kudüs’te ramazan ayı ile birlikte baskı ve zulümlerini artırırken, fanatik Yahudiler de Filistin halkını kışkırtan provokasyonlara imza atmıştı. Ramazanın 28. günü (10 Mayıs Pazartesi) Mescid-i Aksa’ya zorla gireceklerine dair bildiriler yayınlayan terörist gruplar, daha önce görülmemiş bir baskın için hazırlık yapma çağrısında bulunmuştu. İşgal için tüm hazırlıklarını tamamlayan örgütler, Filistinli gruplardan ve dünyadan yükselen yoğun tepkilerin ardından geri adım atmak zorunda kalmıştı.