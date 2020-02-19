Yastık kılıfı içerisinde 13 kraliyet pitonun da bulunduğu yılanlar terk edilmiş halde bulundu

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Türkiye'nin en golcüsü Samsunsporlu Bahattin Köse

TFF 2. Lig takımlarından Samsunspor, maç başına yakaladığı 2.52 puan ortalaması ile Türkiye profesyonel liglerinde en yüksek puan ortalaması tutturan takım unvanıyla ön plana çıktı. Başarılı forvet Bahattin Köse de bulduğu 18 golle en çok gol atan oyuncu, kaleci Nurullah Aslan ise ağlarında gördüğü 9 golle liglerin en az gol yiyen kalecisi oldu.