Yeryüzü Doktorları’ndan kıtlığın ortasında bebekler için mücadele

Birleşmiş Milletler’in şehir merkezi ve çevresinde yaşayan yarım milyondan fazla insanın kıtlık yaşadığını ve önümüzdeki günlerde Deyr el Belah ve Han Yunus bölgesinin de etkileneceğini ilan ettiği Gazze’de süregelen saldırılar ve abluka, sağlık sistemi ile birlikte altyapıyı çökerterek halkı açlık ve yoksunlukla karşı karşıya bıraktı.





Bütün bu zorluklardan en çok etkilenenler ise kadınlar ve çocuklar oldu. Yeryüzü Doktorları da resmen kıtlığın ilan edildiği süreçte bölgedeki El-Rantisi Hastanesinde açlıkla mücadele eden bebeklere 120 kutu bebek maması ulaştırarak hayati bir destekte bulundu. Aynı zamanda çadırkentlere gıda kolisi ulaştırarak açlıkla mücadele eden bölge halkına umut oldu.





Gıda desteklerinin yanında sağlık hizmetlerini sürdüren Yeryüzü Doktorları, bölgedeki malzeme eksikliğine rağmen mücadelesini sürdürüyor. Dernek, hem 3 farklı hastanede hem de mobil hizmet veren sağlık ekibiyle Gazzeliler ile birlikte yaşam nöbeti tutuyor.

Yeryüzü Doktorları’ndan hayat kurtaran destek

Krizin başladığı ilk günden beri Şifa, El Ahli ve El Aksa Hastanelerinde ve ihtiyacın had safhada olduğu Al Yarmouk sağlık istasyonunda hizmet veren Yeryüzü Doktorları; pirinç, sıvı yağ, şeker, makarna gibi temel gıda malzemelerinin artık bulunmadığı bölgeye 200 adet gıda kolisi ulaştırarak 1000’den fazla Gazzelinin acil gıda ihtiyacını karşıladı.





Gazze Sağlık Bakanlığı, 2,4 milyon kişinin asgari ihtiyaçlarını karşılamak için günlük en az 600 yardım kamyonuna ihtiyaç duyulduğunu buna rağmen 18 bin yardım tırından yalnızca 2 bin 654’ünün ulaşabildiğini açıklarken, tırların içinde yumurta, kırmızı ve beyaz et, peynir, süt ürünleri, meyve, sebze, besin takviyelerin yer aldığı temel gıdaların da girişine izin verilmediğini dile getirdi. Tüm engellemelere ve zorluklara rağmen Yeryüzü Doktorları Gazze’ye yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

5. seviye kıtlık edilen Gazze’de malnütrisyonla mücadele sürüyor

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nda (IPC) açlık, yoksulluk ve ölümle sonuçlanan felaket olarak kabul ettiği 5. seviyenin ilan edildiği Gazze’de UNICEF, 1 milyondan fazla çocuğun acilen gıda, su, ilaç ve korumaya ihtiyaç duyduğunu belirtti. 22 ayda 18 binden fazla çocuğun 117’sinin açlık sebebiyle hayatını kaybettiği şehirde Yeryüzü Doktorları özellikle çocuklarda gözüken akut malnütrisyon için tıbbi tedavi hizmeti için mücadelesini sürdürüyor.

Zor şartlara rağmen insani göreve devam

Şehrin yüzde 88’inin yıkıldığı ve hastanelerin yüzde 94’ünün hizmet dışı kaldığı Gazze’de, dernek Şifa, El Aksa ve El Ahli hastanelerinde yaralılara acil müdahale sağlarken açlıkla mücadele eden bebeklere de mama desteği sağlıyor.



