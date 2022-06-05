Münbiç ve sınır hattındaki bazı yerleşimler gibi Tel Rıfat'taki teröristler de rejim bayrağı kullanıyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye sınırına 18 kilometre mesafedeki Tel Rıfat ilçesini, Rus hava kuvvetlerinin desteği sayesinde Şubat 2016'da şiddetli çatışmaların ardından muhaliflerden aldı.

Altı yıldır ilçe ve çevresini işgal eden YPG/PKK, Türkiye'nin askeri harekat gündeminin yoğunlaştığı zamanlarda Rusya'nın aracılığıyla rejimle yakınlaşma görüntüsü verdi.

Bu yakınlaşma görüntüsünün parçası olarak Münbiç ve sınır hattındaki bazı yerleşimler gibi Tel Rıfat'taki teröristler de rejim bayrağı kullanıyor.

OYNAT 00:37 YPG/PKK Tel Rıfat'ta kendini rejim bayrağıyla kamufle etmeye çalışıyor Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki cephe hatlarından çekilen görüntülerde, terör örgütünün Tel Rıfat ilçe merkezindeki en yüksek noktada Beşşar Esed rejimi bayrağını kullandığı görülüyor.



Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye sınırına 18 kilometre mesafedeki Tel Rıfat ilçesini, Rus hava kuvvetlerinin desteği sayesinde Şubat 2016'da şiddetli çatışmaların ardından muhaliflerden aldı.



6 yıldır ilçe ve çevresini işgal eden YPG/PKK, Türkiye'nin askeri harekat gündeminin yoğunlaştığı zamanlarda Rusya'nın aracılığıyla rejimle yakınlaşma görüntüsü verdi.



Bu yakınlaşma görüntüsünün parçası olarak Münbiç ve sınır hattındaki bazı yerleşimler gibi Tel Rıfat'taki teröristler de rejim bayrağı kullanıyor.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Erdoğan açıkladı: İlk hedef Tel Rıfat ve Münbiç

Fırat Kalkanı bölgesindeki cephe hattından yapılan çekimde, Tel Rıfat merkezinin tam ortasındaki büyük anten kulesinde rejim bayrağının asılı olduğu görülüyor.

Çekimlerde, cephe hattında tünellerle bağlanmış terörist siperleri ve gözetleme noktaları ile örgüt mensupları fark ediliyor.

REKLAM

FOTOĞRAF 21 Tel Rıfat ve çevresindeki köylerde tüneller kazan, bölgede silah ve tanklar saklayan terör örgütünü havadan görüntülendi. Sivil köylerde kazdıkları tünellerin etrafındaki YPGPKK'lı teröristler, drone görüntülerine yansıdı. Tel Rıfat'taki durum<br><br>Halep'in Tel Rıfat ilçesi, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da YPGPKK'lı teröristlerin eline geçmişti. YPGPKK, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.<br><br> YPGPKK, Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, bu kişiler Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. PKK'nın operasyon paniği: İşgal ettiği topraklara tünel kazıp silah saklıyorlar Terör örgütü YPG/PKK, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi ve çevre köylerdeki yerleşim yerlerinde tünel kazıp silah saklıyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





Teröristler kendi ailelerini ilçe dışına gönderiyor

Diğer taraftan, Türkiye'nin Tel Rıfat'ın özgürleştirileceği yönündeki son açıklamaları üzerine, 2006'dan ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra buraya ailelerini yerleştiren YPG/PKK'lılar harekete geçti.

Tel Rıfat'taki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, teröristlerin ailelerinden en az yarısı, rejim kontrolündeki Halep kent merkezi, İran destekli unsurların elindeki Nubul Zehra, Halep merkezde örgütün işgalinde olan Şeyh Maksud mahallesine gitti.

Teröristlerden bir kısmının ailesi de zaman zaman Birleşmiş Milletler yardımlarının ulaştığı Fefin Kampı'na yerleşti. Kampta örgüt destekçisi kitlesi ve sorumlu elemanları olan YPG/PKK, zaman zaman sivilleri ön plana çıkartarak destekçileriyle gösteriler düzenliyor.

REKLAM

Fefin Kampı, Tel Rıfat ilçe merkezinin 20 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.

Rusya ve YPG/PKK saldırıları nedeniyle 2016'da Tel Rıfat'tan 250 bin sivil kaçarak Türkiye sınırı hattı yakınlarına sığınmıştı. Tel Rıfatlılar 6 yıldır evlerine dönme umudu taşıyor.

FOTOĞRAF 9 Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşın ardından terör örgütlerince işgal edilen Azez, Afrin, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn gibi kentler ile bağlı köy ve beldeleri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları ile güvenli hale getirildi. Zorunlu olarak göç etmek zorunda kalan binlerce Suriyeli, TSK'nın düzenlediği harekatlar ile terör örgütlerinden arındırılan bölgelere dönerek güven içerisinde yaşamaya başladı.<br> TSK'nın halen üs noktalarında olası saldırılara karşı görev yaptığı Suriye'nin Azez, Afrin, Cerablus ve El Bab kentlerine son yıllarda terör örgütü işgalindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinden saldırılar düzenleniyor.<br> Rusya Federasyonu askerlerinin bulunduğu Tel Rıfat ve Münbiç'te tüm uyarılara rağmen saldırıların sürmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kentlerin de sınır ötesi harekatlar ile teröristlerden arındırılacağını açıkladı.<br> CEPHE HATLARI GÜÇLENDİRİLDİ<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Suriye Milli Ordusu da hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Olası harekatta TSK ile birlikte hareket edecek olan SMO unsurları, Tel Rıfat ve Münbiç kentleri ile kırsalındaki bölgelere yakın noktalardaki cephe hatlarını güçlendirdi. Mevcut cephe hatlarını olası saldırılara karşı güçlendiren ve asker takviyesi yapan SMO unsurları, sürekli dürbünlerle teröristlerin bulunduğu bölgeleri gözetliyor. Ağır ve hafif silahlarla 24 saat nöbet tutan SMO askerleri, zaman zaman teröristler tarafından yapılan saldırıları da anında karşılık vererek püskürtüyor.<br> PKKYPG'li teröristlerin kontrolündeki Tel Rıfat'a 4, aynı zamanda helikopterler için yapılmış havaalanının bulunduğu Minnag bölgesine de 2 kilometre uzaklıktaki Kefer Haşe'de kontrol noktasındaki SMO askerleri, sürekli olarak teröristlerin bulunduğu alanları gözetliyor.<br> Cephe hattının sorumlusu olan SMO komutanlarından Abu Abdullah, tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ve her an taarruza geçecek şekilde cephelerde konuşlanıldığını söyledi. Hedeflerinin bir an önce teröristlerin bulunduğu alanları güvenli hale getirmek olduğunu anlatan Abu Abdullah, Türk askeri ile birlikte yeni bir harekat için heyecanla gelecek talimatı beklediklerini kaydetti. Cephe hatlarında 24 saat nöbet: Suriye'de hareketlilik arttı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelere yönelik yeni harekat düzenleneceği açıklaması Suriye'de hareketliliği artırdı. Açıklamanın ardından Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Tel Rıfat ve Münbiç sınırına yakın noktalardaki cephe hatlarında 24 saat nöbet tutuyor.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



