YTB Başkanı Eren GKRY'li yetkililerin 'Türkleri kovmak' açıklamalarına tepki gösterdi: Adada barış arayışına değil çatışmaya teşvik

"Türkiye, garantörlük haklarını ve Kıbrıs Türklerinin güvenliğini her koşulda korumaya devam edecektir. Sonuç olarak, bu tür kışkırtıcı söylemlerle 'duvar yıkmak' hayalleri kuranlar, aslında barışın önüne duvar örmektedir. Kilise ve GKRY yönetimi, geçmişin hatalarından ders almalı ve Kıbrıs'ta barışı inşa etmenin tek yolunun karşılıklı eşitlik ve saygıdan geçtiğini artık idrak etmelidir."