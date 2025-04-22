YTB Başkanı Eren GKRY'li yetkililerin 'Türkleri kovmak' açıklamalarına tepki gösterdi: Adada barış arayışına değil çatışmaya teşvik

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı Abdullah Eren, X hesabından GKRY liderlerinin Türklere yönelik açıklamalarının nefret söylemi olduğunu ve din adamlarına, siyasetçilere düşen toplumu kutuplaştırmak değil uzlaştırmak ifadelerini kullanarak Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini korumaya devam edeceğini ifade etti.
Eren, X sosyal medya hesabından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios'un ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.
Rum Ortodoks Kilisesi'nin "Türkleri kovmak" gibi nefret söylemleri ve GKRY lideri Hristodulidis'in "işgal duvarını yıkmak" gibi "provokatif açıklamalarının" adada barış arayışını değil, çatışmayı teşvik ettiğini vurgulayan Eren, din adamları ve siyasetçilere düşen görevin, toplumları kutuplaştırmak değil, uzlaştırmak olduğunu anlattı.
Eren, Kilise'nin siyasi kışkırtmalara alet olması ve GKRY yönetiminin "yıkıcı retoriğinin", Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki meşru varlığını asla ortadan kaldıramayacağını belirtti.
YTB Başkanı Eren, paylaşımında şu değerlendirmelere yer verdi: