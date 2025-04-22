Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
YTB Başkanı Eren GKRY'li yetkililerin 'Türkleri kovmak' açıklamalarına tepki gösterdi: Adada barış arayışına değil çatışmaya teşvik

YTB Başkanı Eren GKRY'li yetkililerin 'Türkleri kovmak' açıklamalarına tepki gösterdi: Adada barış arayışına değil çatışmaya teşvik

21:1922/04/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı Abdullah Eren ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı Abdullah Eren ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı Abdullah Eren, X hesabından GKRY liderlerinin Türklere yönelik açıklamalarının nefret söylemi olduğunu ve din adamlarına, siyasetçilere düşen toplumu kutuplaştırmak değil uzlaştırmak ifadelerini kullanarak Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini korumaya devam edeceğini ifade etti.

YTB Başkanı Abdullah Eren,
"Türkiye, garantörlük haklarını ve Kıbrıs Türklerinin güvenliğini her koşulda korumaya devam edecektir. Sonuç olarak, bu tür kışkırtıcı söylemlerle 'duvar yıkmak' hayalleri kuranlar, aslında barışın önüne duvar örmektedir."
ifadelerini kullandı.

Eren, X sosyal medya hesabından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios'un ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı Abdullah Eren

Rum Ortodoks Kilisesi'nin "Türkleri kovmak" gibi nefret söylemleri ve GKRY lideri Hristodulidis'in "işgal duvarını yıkmak" gibi "provokatif açıklamalarının" adada barış arayışını değil, çatışmayı teşvik ettiğini vurgulayan Eren, din adamları ve siyasetçilere düşen görevin, toplumları kutuplaştırmak değil, uzlaştırmak olduğunu anlattı.

Eren, Kilise'nin siyasi kışkırtmalara alet olması ve GKRY yönetiminin "yıkıcı retoriğinin", Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki meşru varlığını asla ortadan kaldıramayacağını belirtti.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis

YTB Başkanı Eren, paylaşımında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Türkiye, garantörlük haklarını ve Kıbrıs Türklerinin güvenliğini her koşulda korumaya devam edecektir. Sonuç olarak, bu tür kışkırtıcı söylemlerle 'duvar yıkmak' hayalleri kuranlar, aslında barışın önüne duvar örmektedir. Kilise ve GKRY yönetimi, geçmişin hatalarından ders almalı ve Kıbrıs'ta barışı inşa etmenin tek yolunun karşılıklı eşitlik ve saygıdan geçtiğini artık idrak etmelidir."
#Abdullah Eren
#GKRY
#Kıbrıs
#KKTC
#Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
205 YKS ne zaman? Üniversite sınavı (YKS) giriş yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi