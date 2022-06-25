Dünya Yunan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açan Mustafa Sarıgüle saldırı girişimi Kaldığı otele gittiler
AVRUPA

Yunan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açan Mustafa Sarıgül'e saldırı girişimi: Kaldığı otele gittiler

Yunanistan Parlamentosu'nun önünde Türk bayrağı açan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Atina'da kimliği belirsiz bir grubun saldırı girişimine uğradığını bildirdi. TDP Genel Sekreteri Mutlu, Sarıgül'ün güvenli şekilde yeniden otele girmesini sağladığını ancak kendisinin tartaklandığını ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Yunan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açan Mustafa Sarıgüle saldırı girişimi: Kaldığı otele gittiler
​Yunan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açan Mustafa Sarıgül'e saldırı girişimi.

TDP Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu'nun önünde düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e "Silahlardan umut bekleme, barışa yönel." mesajı verdiğine dikkati çekti.

  • Basın toplantısı sonrası kendisine sözlü saldırılar olduğunu dile getiren Sarıgül, daha sonra da bir grup tarafından fiili saldırı teşebbüsünde bulunulduğunu söyledi.

Sarıgül, kendisinin ve Parti Genel Sekreteri Teoman Mutlu'nun iyi durumda olduğunun altını çizerek, bugün Atina'dan ayrılacaklarını ve 23.30'da İstanbul Havalimanı'nda olacaklarını kaydetti.

TDP Genel Sekreteri Mutlu da AA muhabirine, Sintagma Meydanı'nda konakladıkları otelin yakınında, Parti Genel Başkanı Sarıgül'e kimliği belirsiz kişilerce saldırı girişiminde bulunulduğunu anlattı.

PARTİ GENEL SEKRETERİ TARTAKLANDI

  • Sarıgül'ün güvenli şekilde yeniden otele girmesini sağladığını kaydeden Mutlu, o sırada söz konusu grubun kendisini tartakladığını aktardı.

Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu'nun bulunduğu Sintagma Meydanı'nda gazetecilere açıklama yapmıştı.

Miçotakis'in Türkiye ile yaşanan ikili sorunları iç politika malzemesi yapmasını doğru bulmadığını belirten Sarıgül, "Sayın Miçotakis, Yunanistan Parlamentosu'nun önünden uyarıyorum. Amerika'ya güvenme. Çözümü Amerika'da değil, Türkiye'de ara. Bak biz buradayız." ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Sarıgül Yunan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı
DÜNYA
Mustafa Sarıgül Yunan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı

Mustafa Sarıgül Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı
OYNAT 00:18
Mustafa Sarıgül Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Atina'da Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı. “Bak biz burdayız” diyerek Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e seslenen Sarıgül, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Sosyal medyayazısı dikkat çekti

Sosyal medya
yazısı dikkat çekti

​16 yaşındaki Anıl'ın kahreden sonu.
Yol ulaşıma kapandı

Yol ulaşıma kapandı

​Kaya parçaları koptu, toprak birikintileri sürüklendi.
Kısa sürede bitecek

​İstanbul'da kurulan pazarlarda kurbanlık satışları hızlı başladı.

​Cumhurbaşkanı ve çevredekilere hakaret edince dayak yemişlerdi.

​Ümit Özdağ'ın korumaları vatandaşı darp etti.

​Balayı dönüşü kazada ölen çift yan yana toprağa verildi.

Göbeklitepe'de heyecanlandıran keşif.

Altı ile kırmızı kodlu uyarı

Altı ile kırmızı kodlu uyarı

​Çok kuvvetli yağış geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.