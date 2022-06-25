Dünya Mustafa Sarıgül Yunan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı
POLİTİKA AVRUPA

Mustafa Sarıgül Yunan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı

Yunanistan ve Türkiye arasında Adalar konusunda yaşanan gerilim sürerken, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den ilginç bir hamle geldi. Atina'daki Yunan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açan Sarıgül, "Amerika’dan medet umma, Türkiye’den dostluk ara. Miçotakis silahlardan elini çek" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Sarıgül Yunan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı
Sarıgül'ün videosuna yorum yağdı.

Yunanistan, Ege'de gerilimi tırmandırma pahasına, Türkiye'nin 12 mil uyarısına meydan okurcasına, silahlandırılmaması gereken Doğu Ege Adalarını silahlandırdı. Arkasına aldığı ABD ve Avrupa Birliği ile Doğu Ege adalarını silahlandırdığını reddetmeyen Atina yönetimi, bunun "kendini savunma hakkı" olduğunu iddiasında ısrar ediyor.

Mustafa Sarıgül Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı
OYNAT 00:18
Mustafa Sarıgül Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Atina'da Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı. “Bak biz burdayız” diyerek Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e seslenen Sarıgül, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.


'SİLAHLARDAN ELİNİ ÇEK MİÇOTAKİS'

Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den ilginç bir hamle geldi. Başkent Atina'daki Yunan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açan Sarıgül, "Şu anda Yunanistan’dayım. Amerika’dan medet umma, Türkiye’den dostluk ara. Miçotakis silahlardan elini çek. Barışa gel bak biz buradayız" ifadelerini kullandı. O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Sarıgül'ün videosuna yorum yağdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarıları Yunan manşetlerinde: Korku sardı
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarıları Yunan manşetlerinde: Korku sardı

Yunan medyasında 'Türkiye'nin olası operasyonu' korkusu
DÜNYA
Yunan medyasında 'Türkiye'nin olası operasyonu' korkusu

Yunanistan'da Erdoğan depremi: 'Büyük meydan okuma' sözleriyle manşetlerine taşıdılar
DÜNYA
Yunanistan'da Erdoğan depremi: 'Büyük meydan okuma' sözleriyle manşetlerine taşıdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekti: Yunanistan başının çaresine baksın
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekti: Yunanistan başının çaresine baksın
Sosyal medyayazısı dikkat çekti

Sosyal medya
yazısı dikkat çekti

​16 yaşındaki Anıl'ın kahreden sonu.
Yol ulaşıma kapandı

Yol ulaşıma kapandı

​Kaya parçaları koptu, toprak birikintileri sürüklendi.
Kısa sürede bitecek

​İstanbul'da kurulan pazarlarda kurbanlık satışları hızlı başladı.

​Cumhurbaşkanı ve çevredekilere hakaret edince dayak yemişlerdi.

​Ümit Özdağ'ın korumaları vatandaşı darp etti.

​Balayı dönüşü kazada ölen çift yan yana toprağa verildi.

Göbeklitepe'de heyecanlandıran keşif.

Altı ile kırmızı kodlu uyarı

Altı ile kırmızı kodlu uyarı

​Çok kuvvetli yağış geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.