Mustafa Sarıgül Yunan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı

Yunanistan, Ege'de gerilimi tırmandırma pahasına, Türkiye'nin 12 mil uyarısına meydan okurcasına, silahlandırılmaması gereken Doğu Ege Adalarını silahlandırdı. Arkasına aldığı ABD ve Avrupa Birliği ile Doğu Ege adalarını silahlandırdığını reddetmeyen Atina yönetimi, bunun "kendini savunma hakkı" olduğunu iddiasında ısrar ediyor.
'SİLAHLARDAN ELİNİ ÇEK MİÇOTAKİS'
Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den ilginç bir hamle geldi. Başkent Atina'daki Yunan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açan Sarıgül, "Şu anda Yunanistan’dayım. Amerika’dan medet umma, Türkiye’den dostluk ara. Miçotakis silahlardan elini çek. Barışa gel bak biz buradayız" ifadelerini kullandı. O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Sarıgül'ün videosuna yorum yağdı.
Barışa gel Miçotakis. pic.twitter.com/JAio0ChJnB
Barışa gel Miçotakis. pic.twitter.com/JAio0ChJnB— Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) June 25, 2022