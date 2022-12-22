Dünya Yunanistan S-300ler karşılığında Patriot için resmi teklif olmadığını açıkladı
AVRUPA

Yunanistan S-300'ler karşılığında Patriot için resmi teklif olmadığını açıkladı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, ülkesinin sahip olduğu S-300'lerin Ukrayna'ya gönderilmesi karşılığında Yunanistan'a ABD'den Patriot hava savunma sistemi temin edilmesine ilişkin resmi bir teklif gelmediğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Yunanistan S-300ler karşılığında Patriot için resmi teklif olmadığını açıkladı
Yunanistan bayrağı

"Newsbomb" sitesine röportaj veren Panayotopulos, Yunanistan'daki S-300 savunma sistemlerinin Ukrayna'ya gönderilebileceğine yönelik haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Panayotopulos, "S-300'lerin Ukrayna'ya gönderilmesi hiç de basit bir konu değil. Savunma gücümüzü herhangi bir şekilde zayıflatmaya kesinlikle niyetimiz yok. Senaryolar var ancak savunma sistemlerinin ikame edilmesine yönelik hiçbir resmi teklif yok." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Savunma Bakanı, fırkateyn satın alma planına ilişkin de Fransa ve İtalya'nın tekliflerinin Yunan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına karşılık verdiğini belirterek, "Ülkemiz, her büyük silahlanma programına bir savunma işbirliğinin eşlik etmesini arzular." dedi.

Panayotopulos, röportajda Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetlerinin 16 Aralık'ta Brüksel'de gerçekleştirdiği üçlü görüşmeye de değindi.

İki ülke liderlerinin danışmanları arasındaki iletişim kanallarının tekrar açılmasını "iyi haber" olarak nitelendiren Panayotopulos, Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde konuşma fırsatı elde ettiklerine dikkati çekti.

Panayotopulos, "Savunma bakanları düzeyinde bu iletişim kanalı açık kalmalı. Zira bu şekilde kriz durumunda gerginliğin yatıştırılması için gerekli adımlar atılabilir." diye konuştu.

S-300'ler karşılığında Patriot temin edileceği iddiası

Yunan basınında yer alan haberlerde ABD'nin Patriot uçaksavar füze sistemini Girit Adası'na yerleştirmesi durumunda Yunanistan'ın, Rusya'dan tedarik ettiği S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya sevk edebileceği öne sürülmüştü.

Yunanistan'ın S-300'leri Ukrayna'ya göndermesine ilişkin plana Rusya'dan tepki gelmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Yunan basınındaki haberlerin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "(Yunanistan yönetiminin) Kiev rejimine S-300 ve diğer Rus, Sovyet hava savunma sistemlerini sevk etme yönündeki kışkırtıcı planlarının düşmanca olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Yunanistan'ın S-300 yalanı: Yunan gazetesi kurulan gizli planı tek tek anlattı
FOTOĞRAF 9
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Ege ve Doğu Akdenizde görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine, Yunanistana ait S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından art arda radar kilidinin atılması Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliği iyice tırmandırdı.
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Atina yönetimi ise Girit Adasından S-300lerden radar kilidi atıldığını inkar etti. Yunan Savunma Bakanlığı kaynaklı askeri kaynaklar Türk medyasında değinilen gün ve saate S-300 füze sisteminin aktif olmadığını ve söz konusu günde herhangi bir NATO tatbikatının da yapılmadığını ifade etti.
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Ancak Yunanistan, şimdiye kadar S-300lerin aktif olmadığını ifade ediyordu. Bu olayın üstüne Yunan basınında S-300lerin bazen aktif olduğuna yönelik haberler yer aldı. Öte yandan Yunan basınında yer alan bir haberde S-300lerle ilgili itiraf gibi bir açıklama geldi.
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S-300lerin gizemli hikayesini anlatan gazete, S-300lerin döneminde çok büyük başarı gösterdiği için Türkiyenin tepkisine neden olduğunu iddia etti. Ardından da ABDnin arzusu ile Yunan ve Kıbrıs Rum kesiminin onayıyla S-300ler Girite nakledilmiş.
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S-300ün ilk denemelerinde mermilerin henüz atış güvenliğinin olmadığını ifade eden gazete, atışa daha sonra iki Rus teknisyenin onay verdiğini söyledi.
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Ancak olay bununla bitmiyor. Gazete, S-300lerin bir limana transferi için gizli bir planın yapıldığını söyleyerek, Denemelerin büyük bir gizlilik içinde bir NATO ülkesinde Ruslar tarafından yapılması gerekiyordu dedi.
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1999 yılından beri planın işlendiğini ifade eden gazete aynı zamanda Türkiyenin F-16lar ile durumun fotoğraflarını çekmeye çalıştığını iddia etti. Ancak Rusyanın kendilerine yardım ederek transferi gizemli koşullar altında gerçekleştirdiklerini söylediler.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle katıldığı bir programda Yunanistana S-300 tepkisi gösterdi. Başkan Erdoğan, Hep söylediğimiz gibi Yunanistan, bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistanı kullanarak, ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz. Son günlerde yaşanan gelişmeler, bu gerçeği inkarı mümkün olmayan bir açıklıkta herkesin önüne sermiştir dedi.
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Radar kilidi atıldığından bahseden Erdoğan, Yunanistanın Girit Adasına konuşlandırdığı Rus menşeli S-300 Hava Füze Sistemleri tarafından radar kilidi atılmıştır. Bir ülke uçağına radar kilidi atılması düşmanca bir davranıştır. Hele bu uçak NATO görevi icra ediyorsa bu düşmanlık doğrudan tüm üyeleriyle NATOya yapılmış demektir. Yunanistan hava sahamızı ihlal ve uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkartarak, aslında bize değil, NATOya ve müttefiklere meydan okumuştur, o kabiliyeti ve gücü varsa sözlerine yer verdi.
Yunanistan'ın S-300 yalanı: Yunan gazetesi kurulan gizli planı tek tek anlattı
Geçtiğimiz günler Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine, Yunanistan tarafından S-300'lerle atılan radar kilidi iki ülke arasındaki gerginliği iyice tırmandırdı. Yunanistan'ın 'aktif olmadığını' iddia ettiği S-300'lerle ilgili ise Yunan basınında itiraf gibi bir haber yer aldı. Gazete, S-300'lerle ilgili yıllara yayılan gizli planı tek tek anlattı.


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