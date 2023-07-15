Yurt dışı temsilciliklerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

New York Başkonsolosluğunca düzenlenen 15 Temmuz programı
New York Başkonsolosluğunca düzenlenen programa Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, yerli ve yabancı diplomatik misyon çalışanları ile değişik sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşlar katıldı.
Şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Büyükelçi Önal, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 7 yıl önce demokrasiye karşı kalkıştığı darbe girişiminin, halkın cesur direnişiyle karşılaştığını söyledi.
'O gün sıradan vatandaşların kahramanlara dönüştüğü gündü'
Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de Türk milletinin, demokratik değerlere sahip çıkma konusundaki sarsılmaz kararlılığını 15 Temmuz’da FETÖ darbe kalkışmasına karşı gösterdiğini belirterek şöyle devam etti:
- “O gün sıradan vatandaşların kahramanlara dönüştüğü gündü. O gün şehit olanlara şimdi ‘Türkiye asrının kahramanları’ diyoruz."
Programdan önce de 15 Temmuz günü canını veren 252 şehidin isim ve fotoğraflarının bulunduğu 12’ye 30 metre ebadında, 75 kilogram ağırlığındaki dev bir bayrak, Türkevi’nin 16. katındaki balkona asılarak dalgalandırıldı.
Latin Amerika
Peru'da Türkiye'nin Lima Büyükelçiliğindeki etkinliğe, Büyükelçi Serra Kaleli, Türk kurum temsilcileri ve bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı.
Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğundaki etkinlikte, Türkiye Yüzyılı kahramanlarına saygı ve minnet duyguları ifade edildi.
Söz konusu etkinliğe Sao Paulo'da düzenlenen "2023 IBSA Goalball Gençler Dünya Şampiyonası'na katılan "Milli Takım Kafilesi" de katıldı ve kafile adına takım kaptanı "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" vesilesiyle bir mesaj okudu.
Ekvador
Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın'ın ev sahipliğinde organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni, Ekvador'daki yerleşik Türk vatandaşları ve Ekvador Müslüman toplumu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kolombiya
Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne de Kolombiya'daki Türk kurumlarının temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı, burada vatan için canını feda eden aziz şehitler için anma töreni yapıldı.
Venezuela
Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu'nun ev sahipliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği yapıldı.
Arjantin
Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Süleyman Ömür Budak'ın katılımıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle büyükelçilik binasında şehitler ve gaziler için tören yapıldı.
Japonya
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Tokyo Camisi yerleşkesindeki Ertuğrul Salonu'ndaki programa, Türk kamu ve sivil toplum temsilcileri ile davetliler katıldı.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Tokyo Camisi İmam Hatibi Kurra Hafız Muhammet Rıfat Çınar, Kur'an-ı Kerim okudu.
Güngen, her yılki anma etkinliklerinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te düzenlenmesinin, daha büyük bir öneme sahip olduğunu kaydetti.
Güngen, FETÖ iltisaklı okul, dernek ve şirketlerinin Japonya'da da bulunduğunu belirterek ülke makamlarını, FETÖ'nün gerçek yüzüne ilişkin bilgilendirmeyi sürdürdüklerini belirtti.