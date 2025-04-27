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Zelenski: Koşulsuz ateşkes havada denizde ve karada sağlanmalı

Zelenski: Koşulsuz ateşkes havada denizde ve karada sağlanmalı

13:4627/04/2025, Pazar
DHA
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya'da bir araya geldi. Zelenski, Starmer ile görüşmesi hakkında, “Koşulsuz ateşkes havada, denizde ve karada sağlanmalı” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze töreni sırasında Roma'da bir görüşme yaptı.


İkili görüşmede, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış için atılan adımları ele aldı. Starmer ve Zelenski, gelecek adımları diğer ortaklarla planlama ve tekrar bir araya gelme konusunda mutabakata vardı.


Zelenski, Starmer ile görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koşulsuz ateşkesin sağlanması ve güvenlik garantilerini ele aldıklarını belirterek, “Koşulsuz ateşkes havada, denizde ve karada sağlanmalı. Güvenilir güvenlik garantileriyle adil bir barışın tesisi yolunda ilk adım olmalıdır. Ancak güçlü garantiler kalıcı barışı sağlayabilir ve insan hayatını koruyabilir” ifadelerini kullandı.


#Volodimir Zelenski
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