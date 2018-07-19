Zirve sonrası Putin'den sert açıklama: Kurban etmeye hazırlar

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen tarihi zirvede ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Rus lider Vladimir Putin, zirve sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu.

Trump ile gerçekleştirdikleri ilk zirvenin başarılı olduğunu dile getiren Putin, ABD'deki Trump karşıtlarının ele aldıkları konuları engellemeye çalıştıklarını söyledi. ABD'deki bazı güçlerin kendi siyasal hırsları uğruna Rusya-ABD ilişkilerini kurban etmeye hazır göründüğünün de altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesini tehdit eden saldırgan eylemlere de aynı ölçüdeki eylemlerle yanıt vereceklerini söyledi.