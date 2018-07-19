Dünya Zirve sonrası Putinden sert açıklama Kurban etmeye hazırlar
ASYA

Zirve sonrası Putin'den sert açıklama: Kurban etmeye hazırlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği zirve sonrasında açıklamalarda bulundu. Rus lider, ABD'deki bazı güçlerin kendi siyasal hırsları uğruna Rusya-ABD ilişkilerini kurban etmeye hazır göründüğünün altını çizdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen tarihi zirvede ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Rus lider Vladimir Putin, zirve sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu.

Trump ile gerçekleştirdikleri ilk zirvenin başarılı olduğunu dile getiren Putin, ABD'deki Trump karşıtlarının ele aldıkları konuları engellemeye çalıştıklarını söyledi. ABD'deki bazı güçlerin kendi siyasal hırsları uğruna Rusya-ABD ilişkilerini kurban etmeye hazır göründüğünün de altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesini tehdit eden saldırgan eylemlere de aynı ölçüdeki eylemlerle yanıt vereceklerini söyledi.

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