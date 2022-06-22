Yenilenen yüzüyle Türkiye’nin müzik kanalı TRT Müzik

Dr. Kenan Bölükbaş

TRT Müzik Kanal Koordinatörü

Türkiye’nin kamu yayıncılığı yapmakla görevli tek yayın kuruluşu olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun müzik kanalı TRT Müzik, 16 Kasım 2009’da yayın hayatına başlayan tematik bir televizyon kanalı. Türk müziğine has kültürel değerlere sahip çıkmak, müzik kültürümüzü yaşatmak, gençlere sevdirmek ve bu kültürel birikimi gelecek kuşaklara aktarmak gibi misyonları bünyesinde barındıran TRT Müzik, öncelikle ekran başındaki izleyicilerin eğlenmesi, mutlu olması ve kendini iyi hissetmesini sağlamayı hedefliyor. Bu nedenle her yaştan izleyicinin beğenisine hitap eden kaliteli ve zengin içeriklere sahip programları ekrana taşıyarak müzik sektöründeki değişim, gelişim ve beklentilere uygun bir şekilde yoluna devam ediyor.

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İÇİNDEKİ SESE KULAK VERENLERİN KANALI

Bu doğrultuda içindeki sese kulak verenlerin kanalı TRT Müzik, TRT markasının sağladığı güçlü imaj ve tarihi görevle müzik televizyon yayıncılığında öncü rol oynamayı, müzik televizyonculuğunda referans bir kanal olmayı ve izleyicinin zihninde güçlü bir imaj oluşturmayı amaçlıyor.

21 Ağustos 2021’de, TRT Müzik kanalında önemli bir değişim ve dönüşüm gerçekleşti. Kolektif bir çalışma ile kanalımız yepyeni bir yüze kavuştu. Yeni dönemde, TRT Müzik kanalının altı yıldır kullandığı ekran kimliği tamamen değişti. Bu değişim, kanalın dekor ve ışık anlayışına da yansıdı. Kanalımızın; daha sade, daha şık, daha modern, daha estetik ve daha zarif bir ekrana, görsel kalitenin üst düzeyde olduğu prestijli bir görünüme ve yepyeni programlara kavuştuğunu söyleyebiliriz.

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FARKLI MÜZİK ZEVKLERİNE HİTAP EDEN PROGRAMLAR

Yeni dönemde müzik türlerinde çeşitlilik artırılarak her kesimden müziksevere ulaşılmaya çalışıldı. Hâlihazırda var olan Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Pop Müzik programlarının yanında Klasik, Caz, Rock gibi dünya müziğinden örneklere yer verildi. Ayrıca konser kuşaklarının yanında TRT arşivinin etkin ve daha verimli bir şekilde kullanıldığı nostalji kuşakları da ekrana taşındı. Bunun yanında, prime time kuşağındaki programlarda ilk kez bilgi ekranları kullanılmaya başlandı. Bu formatın, müzik dinlerken öğrenmeyi de beraberinde getiren bir uygulama olduğunu belirtmek isteriz. Bu uygulamayla; eserlerin tür, yöre, kaynak kişi, bestekâr ya da güftekârları ile ilgili bilgi ve hikâyelere de yer verilmeye başlandı.

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Bu programlardan bazılarına değinmek gerekirse; Türk Sanat Müziği’nde, Klasik Türk Müziği’nin usta ismi Melihat Gülses’in sesinden unutulmayan nağmelerin icra edildiği Gramofondan Mikrofona; Baba Evi, Deli Yürek, İkinci Bahar ve Ekmek Teknesi gibi unutulmaz dizilerin müzikleriyle geniş kesimler tarafından tanınan İncesaz grubunu ekrana taşıyan Nazenin; Türk Halk Müziği’nde bağlama üstadı Cengiz Özkan’ın performansıyla Uzun İnce Bir Yol; Adile Kurt Karatepe ile bütün yörelerimize ait Türk Halk Müziği’mizin en seçkin türlerinin yorumlandığı Yadigâr; Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu ile Anadolu ezgilerinin buluştuğu Zamâne; Ahmet Tuzlu ve Senem Akdemir ile Kerkük ve Azerbaycan türkülerinin birlikte harmanlandığı Köprü; dünya müziği örneklerinde ise Arslanbek Sultanbekov ile Türk dünyası coğrafyalarında müziğin keşfine çıkılan Dombranın İzinde; dünyanın çeşitli ülkelerinden müzisyenlerin ezgilerini ve etnik müzik unsurlarını, santur sanatçısı Sedat Anar’la ekrana taşıyan Sesler Âlemi ve Sting, Bryan Adams, Sami Yusuf, Metallica gibi dünya çapındaki yıldızların muhteşem konserleri örnek olarak verilebilir.

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Besteci, orkestra şefi Musa Göçmen yönetimindeki orkestra ile dünya Rock Müzik repertuvarından kült örneklerin senfonik aranjelerle ekrana taşındığı Senforock, Hakan Güngör ve Meral Azizoğlu ile dizi ve sinema oyuncularının solist olarak konuk edildiği Laterna, MFÖ grubunun solisti, usta sanatçı Mazhar Alanson ile sohbetler ve anılar eşliğinde ünlü müzisyenlerin konuk edildiği Mazhar Alanson ile, Klasik Müzik dünyasının önemli isimlerinden Serhan Bali ile uluslararası arenada adından söz ettiren genç müzisyenlerin müziğe ve müzik literatürüne dair sohbetini ekrana taşıyan Armoni, dijital mecralarda tanınmış müzisyenleri ekranla buluşturan Yeni Sahne, ‘Arabesk Müziği’n modern aranjelerle yorumlandığı Yüzde Yüz Arabesk öne çıkan yapımlardan birkaçı. Bu programlara, Kültür Bakanlığı ile iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları da ekleyebiliriz.

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GENÇ SANATÇILAR İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR

TRT Müzik, sadece “tanınmış” isimlerin değil yetenekli genç ses ve saz sanatçılarının da sesi olmaya çalışıyor. Karadeniz’den Akdeniz’e, İç Anadolu’dan, Ege’ye türkü örneklerinin genç sanatçılar tarafından icra edildiği Yedi İklim, enstrümanlarıyla müzik yolculuğuna çıkan ve hedeflerinde müzik olan gençlerin yer aldığı Genç Yetenekler gibi programlarla alternatif, genç isimleri de izleyici ile buluşturduk.

Gençlerden söz etmişken, yeni dönemle birlikte TRT Müzik kanalına ait sosyal medya hesapları daha etkin kullanılmaya başlandı. Bu dönemde, sosyal medya hesaplarında sadece ekran içeriklerinin paylaşımı yapılmıyor, sosyal medyaya özel üretilmiş içeriklere de ağırlık veriliyor.

Günümüzde, TRT Müzik dışındaki müzik kanalları yayın hayatlarına ağırlıklı olarak pop müzik klipleriyle devam ediyor. Şu anda ülkemizde THM, TSM gibi kültürümüze özgü eserlerin yayınlandığı “TRT Müzik” dışında bir televizyon kanalı maalesef pek yok. TRT Müzik, öz kültürümüzün yeni üretimlerle yaşatılması ve ileriye taşınması gibi önemli bir görevi de ifa etmeye devam ediyor. Bu bilinç ve sorumlulukla dünya müziği kadar kendi müzik kültürünün de farkında olan nesillerin yetişmesine hizmet etmeye gayret ediyoruz.

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Bu yazı vesilesiyle, kıymetli Yeni Şafak gazetesi okuyucularına kanalımız hakkında kısa bir bilgilendirme yapabildiğime inanıyorum. Şimdiden iyi seyirler dilerim.

TRT Müzik, “Senin Kanalın Senin Müziğin” sloganı ile yoluna devam ediyor…