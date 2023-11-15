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Meteoroloji’den Düzce’ye sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Düzce’de sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda 16 Kasım Perşembe günü Batı Karadeniz bölgesini etkisi altına alacak olan sağanak yağışlara karşı ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Düzce 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:11 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Düzce’de sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Düzce’de sağanak yağış uyarısında bulundu.

, Batı Karadeniz’de etkili olacak sağanak yağışların etkisinde kalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarı da su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Düzce Valiliği sağanak yağışla ilgili olarak vatandaşlara dikkatli olunması çağrısı yaptı. Düzce 5 günlük hava durumu haberimizde.

DÜZCE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Düzce 5 günlük hava durumu için

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Düzce, 16 Kasım Perşembe günü Batı Karadeniz bölgesini etkisi altına alacak olan sağanak yağışlara karşı uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; perşembe sabah ilk saatlerden itibaren Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Düzce Valiliği ise sağanak yağışla ilgili olarak vatandaşlara dikkatli olunması çağrısı yaptı.



#Düzce
#Meteoroloji
#hava durumu
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