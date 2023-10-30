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Motosiklet park halindeki iş makinesine çarptı: İki kişi hayatını kaybetti

Düzce'de, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan yolda ilerleyen motosiklet, yolda park halinde bulunan iş makinesine çarptı. Kaza sonucu motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti.

23:21 - 30/10/2023 Pazartesi
AA
Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kuzey Çevre yolu Musababa mevkisinde, bakım ve onarım çalışması nedeniyle Karayolları ekiplerince ulaşıma kapatılan yola giren Samet Güler idaresindeki 81 ABV 133 plakalı motosiklet, park halinde duran silindire çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ile arkasındaki yolcu Berkecan Akçaoğlu yola savruldu. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Güler ile Akçaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.


#Düzce
#motosiklet
#trafik kazası
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