Edirne sahur vakti oruca hazırlık yaptığımız ve niyet ettiğimiz zaman dilimidir. Sabah ezanı okununcaya dek olan sahur kelimesi, sözlükte “sabah olmadan önceki zaman, gecenin son üçte biri” olarak geçer. Fecr vaktinden önce yemek ve su ihtiyacımızı karşılayarak günün orucunu tutmaya hazırlandığımız sahur vakti, her gün birkaç dakika değişiklik göstermektedir. Bu nedenle on bir ayın sultanı Ramazan ayı süresince Edirne sabah ezanı ile Edirne imsak saat kaçta okunacak, Edirne sahur vakti ne zaman bitecek, Edirne sahur saat kaçta gibi sorulara yanıt aranmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 Edirne imsak, sabah ezanı ve namaz vakitlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Edirne imsak, sahur ve iftar vakitleri 2023

Edirne iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Edirne Ramazan imsakiyesi ve Edirne iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

Her gün hap kullanmak zorunda olan hastaların oruç tutmaları gerekir mi?

Hastalık, Ramazan'da oruç tutmamayı mubah kılan özürlerdendir. Bir kimsenin oruç tuttuğu takdirde hastalanacağı, hasta ise hastalığının artacağı tıbben veya tecrübe ile sabit olursa oruç tutmayabilir. İyi olunca da yalnız yediği günler sayısınca kaza etmesi gerekir. Âyet-i Kerime' de ”Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde oruç tutar” buyrulmuştur (Bakara, 2/184). Ömrü boyunca bu durumda hasta olan kişiler ise, her gün için bir fidye verirler. Yoksul ve muhtaç kişilerin fidye vermeleri de gerekmez. Zira dinimizde hiç kimse, gücünün üstünde bir sorumlulukla yükümlü tutulmamıştır.

Sahurda ezan bitene kadar yemek yenilebilir mi?

İmsak vakti ezan ile değil, tan yerinin ağarması ile başlar. Bu sebeple ezan okunsun okunmasın imsak vaktinin başlaması ile yeme içmeye son vermek gerekir. Ezanın imsak vaktinden önce okunması, ezanla birlikte oruca başlamayı zorunlu kılmadığı gibi, ezanın geç okunması hâlinde de imsak vaktinin girmesinden sonra yiyip içmek mübah olmaz.







