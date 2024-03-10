Ramazan imsakiyesi, on bir ayın sultanı ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecekler için imsak, iftar ve sahur vakti bilgilerine en hızlı ve en kolay ulaşabilmesine olanak sağlamaktadır. Edirne'de

kaçta bitiyor, imsak ne zaman sona eriyor? gibi soruların cevaplarına Edirne imsakiye sayfası üzerinden erişebilirsiniz. Peki Edirne sahur saati kaçta, imsak vakti ne zaman? İşte 2024 sahur vakti Edirne imsakiyesi.