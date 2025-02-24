2025 Ramazan ayı için sayılı gün kaldı. Sahur ve iftar hazırlıkların başlayacak olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan Ramazan imsakiyesini inceliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı internet sayfasında yer alan '2025 Ramazan İmsakiyesi' bölümünde, Türkiye ve yabancı ülkeler için ayrı ayrı hazırlanmış çizelgeye kolayca ulaşılabilecek. 2025 Ramazan imsakiyesinde göre imsak, sahur vakitleri, iftar vakitleri, teravih saatleri, ezan saatleri ile birlikte belli oluyor. İşte 81 ilde 2025 Ramazan imsakiyesi...
Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Ramazan ayı yaklaşıyor. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, Ramazan ne zaman başlıyor, ilk sahur ve ilk oruç hangi gün? sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 Ramazan takvimine göre, Ramazan ayının başlangıç tarihi ve sahur vakitleri belli oldu. Peki, Ramazan’a kaç gün kaldı?
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
1 Mart 2025 tarihinde başlayacak olan Ramazan ayının ilk sahuru, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece yapılacak.
İLK SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2025
İstanbul:
Sahur vakti: 06:07
İftar vakti: 19:01
Ankara:
Sahur vakti: 06:07
İftar vakti: 18:34
Adana:
Sahur vakti: 05:44
İftar vakti: 18:39
Antalya:
Sahur vakti: 06:16
İftar vakti: 18:47
Bursa:
Sahur vakti: 06:07
İftar vakti: 18:34
İSTANBUL İMSAKİYE 2025
İstanbul'da ilk sahur 1 Mart Cumartesi günü saat 06.07'de yapılacak.
İstanbul'da ilk iftar 1 Mart Cumartesi günü yapılacak. İftar saati 19.01'dir.
İlk teravih namazı 28 Şubat Cuma akşamı saat 20.19'da kılınacak.
ANKARA İMSAKİYE 2025
Ankara'da ilk sahur 1 Mart Cumartesi günü saat 05.52'de yapılacak.
Ankara'da ilk iftar 1 Mart Cumartesi günü yapılacak. İftar saati 18.47'dir.
İlk teravih namazı 28 Şubat Cuma akşamı saat 20.03'de kılınacak.
İZMİR İMSAKİYE 2025
İzmir'de ilk sahur 1 Mart Cumartesi günü saat 06.16'da yapılacak.
İzmir'de ilk iftar 1 Mart Cumartesi günü yapılacak. İftar saati 19.11'dir.
İlk teravih namazı 28 Şubat Cuma akşamı saat 20.26'da kılınacak.
RAMAZAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ
Ramazan ayının sona ermesiyle üç günlük bayram başlayacak. İşte, Ramazan bayramı tarihleri;
Ramazan Bayramı Arefesi 29 Mart Cumartesi,
Ramazan Bayramı 1. günü 30 Mart Pazar
Ramazan Bayramı 2. günü 31 Mart Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. gün (son) 1 Nisan Salı
KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 26 Mart'ta idrak edilecek.
RAMAZANDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTACAĞIZ?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.
"Hicri takvim 10-11 gün daha kısa olduğu için oruç bazen 29 gün olarak tutulur"
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Halit Çalış, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Dini ibadetlerin zaman dilimlerinin belirlenmesinde hicri takvimin esas alındığına dikkati çeken Çalış, "Orucun başlangıcı ve bitişi ramazan ayında olur. Ramazan ayı da hicri takvimde yer alan aylardan birisidir. Aynı zamanda ay takvimi olan hicri takvim, miladi takvime göre 10-11 gün kısadır. Bu yüzden bir yıl 354 gündür. Böyle olunca ramazan ayı her yıl 10-11 gün daha erkene gelir. Dolayısıyla ramazan orucunun bazen 29, bazen 30 gün olarak tutulması bundan kaynaklanır." bilgisini paylaştı.
Müslümanların ramazanda infaklarını artırması gerektiğini belirten Çalış, "Yeryüzünde nice insanımız kan ve gözyaşı içerisinde zulüm altında inliyor, açlık ve sefaletle pençeleşiyor. Bu yüzden ramazan ayında artırdığımız zekat ve infaklarımızı yıl içinde de sürdürmemiz gerekir. Böyle bir tablo varken konforlu bir hayat süremeyiz." diye konuştu.