14 Mayıs Marmara Bölgesi Edirne Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu , 28. Dönem genel seçim sonuçları, seçime katılan ittifakların ve partilerin oy oranları anbean haberimizde. Edirne'de seçime katılan toplam seçmen sayısı, açılan sandık sonuçları, toplam geçerli ve geçersiz oy oranları, ilçelere göre oy oranları ve partilere göre milletvekili dağılımı anlık, canlı Türkiye haritasında güncellenecektir.

2023 Edirne Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

Türkiye 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK verilerine göre açılan Edirne sandık sonuçları ve oy oranları anbean Yeni Şafak Seçim sayfasında harita üzerinden güncellenecek. Takip etmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

EDİRNE 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SON DURUM

Toplam Sandık : 1.024

Toplam Seçmen : 320.299

Açılan Sandık : 900

Açılan Sandık Oranı : % 87.89

Kullanılan Oy : 252.021

Geçerli Oy : 247.550

Katılım Oranı : % 89.98

Oy Oranı Oy Sayısı

Kemal Kılıçdaroğlu : % 63,16 156.342

Recep Tayyip Erdoğan : % 32,15 79.592

Sinan Oğan : % 3,97 9.820

Muharrem İnce : % 0,72 1.796





AK PARTİ KAÇ GENEL SEÇİM KAZANDI?

Adalet ve Kalkınma Partisi, kurulduğu günden beri katıldığı seçimlerin tamamında birinci parti olmuş ve katıldığı altı genel seçimin beşinde (2002, 2007, 2011, Kasım 2015 ve 2018) tek başına iktidar olmuştur.

14 Mayıs Edirne 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim Sonuçları

Türkiye geneli 28.Dönem Milletvekili Genel seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK verilerine göre Edirne sandık sonuçları, parti oy sayısı, ittifak oy oranları ve milletvekili listesi Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında güncellenecek. Takip etmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

TÜRKİYE’DE YAPILAN SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI? 2023 SEÇİMLERİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

2014 - Seçmen sayısı: 55.692.841 / Kullanılan oy: 41.283.627

2018 - Seçmen sayısı 59.367.469 / Kullanılan oy: 51.197.959

2023 - Seçmen sayısı 64.191.285

2023 Edirne ilçe sonuçları ve oy oranları CANLI

28. Dönem Edirne Milletvekilleri Listesi

AK PARTİ EDİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 FATMA AKSAL

2 TARIK HATİPLER

3 ERDİNÇ ÇEKİÇ

4 SEVDA NUR KURBAN

CHP EDİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 EDİZ ÜN

2 AHMET BARAN YAZGAN

3 UFUK KANIŞKAN

4 AHMET ERKEN

İYİ PARTİ EDİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 MEHMET AKALIN

2 DİLEK KIRMIZI

3 HASAN HAKAN ŞAHİN

4 HÜSEYİN ERKİN

MHP EDİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ALİ ÖZER

2 AYVAZ YALAZA

3 HATİCE SER

4 HÜLYA BALKAN

MEMLEKET PARTİSİ EDİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ERDEM BİRCAN

2 OKTAY BOZKURT

3 SAMİ ÇAKIRLAR

4 ŞEYDANUR AKÇA

Edirne ilçeleri, nüfusu, tarihi ve coğrafi konumu

Edirne, ülkemizin kuzeybatısında yer alan tarihi ve turistik açıdan zengin bir ilimizdir. Trakya bölgesinde yer alan Edirne, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olması nedeniyle tarihi ve kültürel birçok yapıyı barındırmaktadır.

Tarihi:

Edirne, Trakya'nın tarihi açıdan en zengin şehirlerinden biridir. Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Edirne'nin en önemli tarihi yapılarından bazıları, Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen Selimiye Camii, Eski Camii, Üç Şerefeli Camii, Balkanlar'da bulunan en büyük kalesi olan Edirne Kalesi, tarihi Rüstem Paşa Kervansarayı ve Dar-ül Hadis Medresesi gibi yapılarıdır.

Coğrafi:

Edirne, Türkiye'nin kuzeybatısında yer alan bir ilimizdir. Batısında Yunanistan ve Bulgaristan, güneyinde Tekirdağ, kuzeyinde ise Kırklareli ile çevrilidir. Ergene Nehri, Meriç Nehri ve Arda Nehri il topraklarının büyük bir kısmından geçer. Edirne'nin en önemli doğal alanları arasında ise İpsala Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Tunca Deltası Milli Parkı ve Saros Körfezi yer almaktadır.

İlçeleri ve Nüfusu:

Edirne'nin toplamda 9 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler; Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü ve Edirne Merkez'dir. Edirne'nin nüfusu, 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 405 bin kişidir. Bu nüfusun yaklaşık %75'i şehir merkezinde yaşamaktadır.

Turizm:

Edirne, tarihi ve kültürel açıdan oldukça zengin bir şehirdir. Osmanlı İmparatorluğu döneminin en önemli yapılarından olan Selimiye Camii, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır. Ayrıca Edirne Kalesi, Eski Camii, Üç Şerefeli Camii ve Dar-ül Hadis Medresesi gibi yapılar da turistlerin ilgisini çeken yerler arasındadır.

Edirne'nin turistik açıdan en önemli yerlerinden biri de Kırkpınar Yağlı Güreşleri'dir. Bu güreşler, dünyanın en eski spor etkinliklerinden biri olarak kabul edilmektedir ve her yıl Temmuz ayında düzenlenmektedir.

2018 İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

İstanbul cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 50’sini alırken, Muharrem İnce İstanbul Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 36.9’unu aldı. Selahattin Demirtaş ise oyları yüzde 7,2’sini Meral Akşener oyların yüze 4,8, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu aldı.

2018 İstanbul milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı oy oranı % 51 olurken, AK Parti 51, MHP 8 milletvekili çıkardı. İstanbul seçim sonucu Millet İttifakı ise oyların yüzde 35,9’unu aldı ve CHP 27, HDP 12, İYİ Parti 8 milletvekili çıkardı.

2018 İstanbul'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 42,7

CHP % 26,4

HDP % 12,7

MHP % 8,3

İY Parti % 8

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.



