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Edirne seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminde yurt içerisinde 60 milyon 843 seçmen oy kullanacak. YSK'dan yapılan açıklamaya göre tüm yurtta oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri gerçekleştirilecek. 2023 seçimleri için Edirne’de 319.689 seçmen 1.020 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Edirne 4 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Edirne hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Edirne milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Edirne seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

11:13 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Edirne seçim sonuçları

Edirne seçim sonuçları

Edirne
sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı
dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti. 2023 seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. 2018'de yapılan seçimde 4 milletvekili çıkarabilen Edirne ilinin 2 milletvekili CHP’ye, 1 milletvekili AK Parti’ye, 1 milletvekili ise İyi Parti'ye gitti. Bu seçime katılım %88,45 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Edirne seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

Edirne seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Edirne seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

2023 Edirne Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Edirne cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

AK PARTİ EDİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 FATMA AKSAL

2 TARIK HATİPLER

3 ERDİNÇ ÇEKİÇ

4 SEVDA NUR KURBAN

CHP EDİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 EDİZ ÜN

2 AHMET BARAN YAZGAN

3 UFUK KANIŞKAN

4 AHMET ERKEN

İYİ PARTİ EDİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 MEHMET AKALIN

2 DİLEK KIRMIZI

3 HASAN HAKAN ŞAHİN

4 HÜSEYİN ERKİN

MHP EDİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ALİ ÖZER

2 AYVAZ YALAZA

3 HATİCE SER

4 HÜLYA BALKAN

MEMLEKET PARTİSİ EDİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ERDEM BİRCAN

2 OKTAY BOZKURT

3 SAMİ ÇAKIRLAR

4 ŞEYDANUR AKÇA

2018 Edirne Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

2018 Edirne cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Muharreme İnce oyların yüzde 55,6’sını alırken, Edirne Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 31,4’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 10,4’ünü, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 1,7’sini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,6’sını, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,3’ünü aldı.

2018 Edirne milletvekili genel seçim sonuçları

Edirne Milet İttifakı oy oranı % 62.1 olurken, CHP 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı Edirne oy oranı yüzde 33,6’sını aldı. AK Parti Edirne’de 1 milletvekili çıkardı.

27. dönem Edirne milletvekilleri

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, Edirne milletvekilleri şunlardır:

  1. Okan Gaytancıoğlu (CHP)
  2. Erdin Bircan (CHP)
  3. Fatma Aksal (AK Parti)
  4. İmren Çakırlar (İYİ Parti)

2018 Edirne'de hangi parti ne kadar oy aldı?

Edirne 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. CHP % 45,4
  2. AK Parti % 28,6
  3. İYİ Parti % 15,6
  4. MHP % 5
  5. HDP % 3,7

2018 seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçimi AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2019 Şırnak Edirne seçim sonuçları

CHP Edirne Belediye başkan adayı Recep Gürkan oyların % 44,87’sini alırken, AK Parti adayı Koray Uymaza ise oyların % 40,81’ini aldı.

Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları
Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları

2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı. 1 Mayıs itibariyle yurt dışındaki yaklaşık 700 bin seçmen 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Peki yurtdışı seçim sonuçları hangi ülkede kim kazandı? Cumhurbaşkan adayları hangi ülkeden ne kadar oy aldı?

Zonguldak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları
Zonguldak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları

2023 Zonguldak seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidilecek. 27 Nisan itibariyle yurt dışındaki seçmenler oylarını kullanmaya başladı. YSK verilerine göre Zonguldak 5 milletvekilini Meclis’e gönderecek. 2023 seçimleri için Zonguldak’ta 457.574 seçmen 1.536 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Zonguldak 5 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Zonguldak'ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Zonguldak milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Zonguldak seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Bartın seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları
Bartın seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

2023 Bartın seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidilecek. Yurt dışındaki seçmenler 27 Nisan itibariyle oylarını kullanmaya başladı. YSK verilerine göre Bartın 2 milletvekilini Meclis’e gönderecek. 2023 seçimleri için Bartın’da 156.011 seçmen 575 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Bartın 2 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Bartın'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Bartın milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Bartın seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları
Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları

Kahramanmaraş seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için YSK takvimi işliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarışacak. Yurt dışında oylar 27 Nisan'dan itibaren kullanılmaya başlandı. Kahramanmaraş Meclis'e 8 milletvekili göndermekte. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Kahramanmaraş'ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Kahramanmaraş milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Kahramanmaraş seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.


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