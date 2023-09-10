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12 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 2 ÖLÜ 35 YARALI
Edirne'de tarlada yanan anız dumanının kapladığı TEM oyolunda zincirleme 12 aracın karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı.
Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır 1 yaralının da hayatını kaybettiğini, kaza ölü sayısının 2'ye yükseldiğini söyledi. Kazada yaralanan 35 kişinin tedavileri Edirne ve çevre ilçelerdeki hastanelerde sürüyor.
Kaza nedeniyle çift yönlü kapatılan Edrirne-İstanbul TEM otoyolunda araçların kaldırılıp, yolun açılması için çalışmalar sürüyor. Kaza nedeniyle diğer araçlar, Edirne ve Babaeski'den D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
EDİRNE ZİNCİRLEME KAZAN (VİDEO)
EDİRNE VALİSİ SEZER KAZA BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Edirne’de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı feci kazanın ardından Vali Yunus Sezer, kaza bölgesinde incelemelerde bulundu.
Edirne’de meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Edirne - Kırklareli yolu Köseömer mevkii üzerinde yol kenarındaki otların yakılmasıyla ortaya çıkan dumanın neden olduğu zincirleme kazanın ardından bölgeye gelen Edirne Valisi Yunus Sezer, incelemelerde bulundu.
Vali Sezer yaptığı açıklamada, "Bugün öğleden sonra 12 aracın karıştığı bir trafik kazası var. Her iki şeritte de aynı anda trafik kazası oluyor. Zannediyorum Edirne istikametine yani bulunduğumuz şeritte bir de örtü yangını var. Oradan dolayı dikkatsizlikten ya da yangının etkisiyle olmuş olabilir. Bunlar öngörü hepsi inceleme sonrasında ortaya çıkacak. 12 tane araç karışmış durumda maalesef bir tane hayatını kaybeden vatandaşımız var. 36 tane de hafif şekilde yaralanan bir şekilde kazadan etkilenenler var. Bir kazazedemizin durumu biraz ağır gözüküyor. Arkadaşlarımız müdahale ettiler, inşallah kısa sürede sağlığına kavuşur. Geçmiş olsun diliyoruz. Gerekli tedbirler alındı. Yaralıların tamamı hastaneye sevk edildi" dedi.
Valinin açıklamasından sonra, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayatını kaybettiği, ölü sayısının 2’ye yükseldiği öğrenildi.