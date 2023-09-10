Vali Sezer yaptığı açıklamada, "Bugün öğleden sonra 12 aracın karıştığı bir trafik kazası var. Her iki şeritte de aynı anda trafik kazası oluyor. Zannediyorum Edirne istikametine yani bulunduğumuz şeritte bir de örtü yangını var. Oradan dolayı dikkatsizlikten ya da yangının etkisiyle olmuş olabilir. Bunlar öngörü hepsi inceleme sonrasında ortaya çıkacak. 12 tane araç karışmış durumda maalesef bir tane hayatını kaybeden vatandaşımız var. 36 tane de hafif şekilde yaralanan bir şekilde kazadan etkilenenler var. Bir kazazedemizin durumu biraz ağır gözüküyor. Arkadaşlarımız müdahale ettiler, inşallah kısa sürede sağlığına kavuşur. Geçmiş olsun diliyoruz. Gerekli tedbirler alındı. Yaralıların tamamı hastaneye sevk edildi" dedi.