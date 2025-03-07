EGM ÖGG sınav tarihini açıkladı: ÖGG 114. dönem sınavı ne zaman yapılacak?

"ÖGG 114. dönem sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, 2025 yılına ait Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve Yenileme Eğitim sınav tarihlerini açıkladı. Sınav takvimi, özel güvenlik belgesi almak isteyen adaylar ve mevcut belgelerini yenilemek isteyen kursiyerler için büyük önem taşıyor.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı 12 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 2 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilecek.