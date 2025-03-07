EGM ÖGG sınav tarihini açıkladı: ÖGG 114. dönem sınavı ne zaman yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 yılı Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve Yenileme Eğitim sınavlarının tarihleri belirlendi. Buna göre, 114. Dönem ÖGG sınavı 2025 yılı nisan ayında gerçekleştirilecek. Sınav, ÖGG belgesi almak isteyenler için önemli bir fırsat sunarken, aynı zamanda mevcut sertifikalarını yenilemek isteyenler için de kritik bir tarihe işaret ediyor.
"ÖGG 114. dönem sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, 2025 yılına ait Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve Yenileme Eğitim sınav tarihlerini açıkladı. Sınav takvimi, özel güvenlik belgesi almak isteyen adaylar ve mevcut belgelerini yenilemek isteyen kursiyerler için büyük önem taşıyor.
ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı 12 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 2 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilecek.
Yenileme eğitimleri, özel güvenlik görevlilerinin günün değişen şartları ve mevzuat değişikliği konularında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, Bakanlıktan faaliyet izni alan özel güvenlik eğitim kurumları tarafından ücreti karşılığında verilmektedir.