"10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? 31. Dönem POMEM başvuru tarihleri belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü için 10 bin 102 kadro ihdas edildi. 31. Dönem POMEM başvuru tarihini ve sürecin ayrıntılarını merak eden adaylar, gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak açıklamaya çevirdi. İşte konu hakkında son gelişmeler...
BRANŞ DAĞILIMI
Karara göre, merkez teşkilatına 10 emniyet müdürü, 90 başmüfettiş ve 500 polis memuru kadrosu, taşra teşkilatına ise 9 bin 500 polis memuru ile Moral Eğitim Merkezine bir müdür ve müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi.
BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
EGM polis alımı başvuru şartları ve başvuru tarihlerine ilişkin ayrıntıların Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden yayınlanması bekleniyor.
POLİS ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak, Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecek. Alıma ilişkin sınav takvimi, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.