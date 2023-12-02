"10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? 31. Dönem POMEM başvuru tarihleri belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü için 10 bin 102 kadro ihdas edildi. 31. Dönem POMEM başvuru tarihini ve sürecin ayrıntılarını merak eden adaylar, gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak açıklamaya çevirdi. İşte konu hakkında son gelişmeler...