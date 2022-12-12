Özgün 2022 yılının son ehliyet sınavı ne zaman yapılacak?
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2022 yılının son ehliyet sınavı ne zaman yapılacak?

2022 yılının son ehliyet sınavı tarihi sürücü adayları tarafından merak ediliyor. Ehliyet kurslarında derslerini tamamlayan adaylar sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Ehliyet sınavı için kayıtlar 1 Aralık ile 10 Aralık tarihleri arasında alınıyor. Bugün ehliyet sınavı için kayıtların son günü. Adaylar gün içerisinde başvurularını gerçekleştirebilirler. Peki, ehliyet sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ehliyet sınavı 2022: Son ehliyet sınavı ne zaman, direksiyon sınavı ne zaman? Ehliyet sınavı geçme notu kaç?
Ehliyet sınavı 2022

Sürücü adayları sürücü ehliyetlerini alabilmek için yazılı sınava giriyor ve geçme notunu kazanırlarsa bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına giriyorlar. Ehliyet kursunda eğitimini tamamlayan adaylar, sınav tarihlerini araştırıyor. İşte, 2022 yılının son ehliyet sınav tarihi...

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN 2022?

Yılın son ehliyet sınavı için kayıtlar, 1-10 Aralık 2022 tarihleri arasında alınıyor. Yani bugün 10 Aralık Cumartesi günü son kayıt tarihi. Kayıt alındıktan sonra adaylara sınav tarihleri bildiriliyor. 15 Aralık 2022 tarihinde ise E-sınav için randevu alınabilir.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN 2022?

Direksiyon sınavı her hafta cumartesi ve pazar günleri yapılıyor. Başarılı olamayan adayların 3 defa daha hakları bulunuyor. Adaylar verilen bu 4 hakta da başarısız olursa yeniden 4 hak açılıyor ancak 14 direksiyon dersi ve ücreti yeniden ödeniyor.

EHLİYET SINAVI GEÇME NOTU KAÇ?

Ehliyet yazılı sınavda başarılı olabilmek için en az 70 puan alınmaldır. 70 puan almak için 35 doğru yapılması gerekir. Ayrıca 4 yanlış bir doğruyu götürür.

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