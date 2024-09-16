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Ehliyetlerde yeni dönem! Geçen sene süre uzatılmıştı: 12.978 TL ceza ile...

Türkiye'de 3 milyondan fazla sürücü hala eski tip ehliyet kullanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla eski ehliyetler geçerliliğini yitirecek. Bu tarihten sonra eski ehliyetle trafiğe çıkan sürücüler, 12.978 TL idari para cezası ile karşı karşıya kalacak. Sürücülerin bu cezaya maruz kalmamaları için belirtilen tarihe kadar yeni çipli ehliyetlere geçiş yapmaları gerekiyor.

15:13 - 16/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Ehliyetlerde yeni dönem
Ehliyetlerde yeni dönem

Türkiye'de hala eski tip ehliyet kullanan 3 milyondan fazla sürücü olduğunu belirten İçişleri Bakanlığı, yayınladığı uyarı metniyle vatandaşlara önemli bir hatırlatma yaptı. 31 Aralık 2024 tarihine kadar eski ehliyetlerin yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Bakanlık, bu tarihten sonra eski ehliyetle trafiğe çıkan sürücülere 12.978 TL para cezası uygulanacağını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, ehliyet yenileme sürecinde yapılması gerekenler de detaylı bir şekilde anlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, trafik uygulamalarında başlayacak yeni döneme ilişkin bilgilere yer verilirken, sürücülere ehliyetlerinde değişiklik yapmaları gerektiği yeniden hatırlatıldı.

1 Ocak 2016'dan itibaren yürürlüğe giren yeni tip ehliyet sistemine sürücülerin yaklaşık %90'ını geçiş yaptı.

Ancak, halen 3 milyona yakın sürücü eski tip ehliyet kullanmaya devam ediyor.

Başlangıçta 31 Aralık 2022 olarak belirlenen son tarih, pandemi nedeniyle yaşanan aksaklıklar sebebiyle 31 Aralık 2024'e ertelenmişti.

İçişleri Bakanlığı, bu sürenin bir daha uzatılmayacağını belirterek, belirtilen tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyen sürücülerin trafiğe çıkmasının yasaklanacağını duyurdu.

#Ehliyet
#İçişleri Bakanlığı
#B sınıfı ehliyet
44 dakika önce
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