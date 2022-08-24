Fransız Mutfağı'ndan Muhteşem Dolgulu Ekler Tarifi: Çikolatalı Ekler Hamuru ve Kremasının Yapılışı

Ekler, en sevilen tatlılardan biri... Renk renk ve farklı aromalı kremayla hazırlanabilen ekler oldukça hafif bir tatlı. Lezzeti ve görünümüyle kahve veya çayın yanına da çok yakışıyor. Peki ekler nasıl yapılır? İşte ekler tarifi ve malzeme listesi... Şimdiden afiyet olsun...

EKLER TARİFİ

Ekler, tıpkı profiterol gibi pâte à choux hamuru ile yapılan bir tatlıdır. Türkçe'de pataşu ya da şu hamuru olarak anılır. Şu hamuru deyince bilmeyenler için "Ver şu hamuru." der gibi ya da su hamuru yanlış yazılmış gibi komik yanlış anlaşılmalara yol açabilen bir adı vardır. Şu hamuru tereyağı, su, un ve yumurtadan oluşan bir hamurdur. Un önce tereyağı ve suyla ocakta pişirilip ardından yumurtaları eklenir ve çırpılır, ardından da fırında pişirilir.

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ÇİKOLATALI EKLER NASIL YAPILIR?

Ekler yapımı için malzemeler

Hamuru için:

3 adet yumurta

50 gram tereyağı

1 su bardağı su

5-6 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı şeker

1 tutam tuz

Kreması için:

2 adet yumurta

1,5 su bardağı süt

1 çay bardağı un

Yarım su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı vanilya

Çikolata sosu için:

100 gram bitter çikolata

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1 çay bardağı pudra şekeri

1 çorba kaşığı su

1 çorba kaşığı süt

Ekler Nasıl Yapılır?

Bir tencereye suyu, yağı, tuz ve şekeri alıp karıştırın.

Yağ eridikten sonra ocağın altını kapatın ve unu ekleyin.

Daha sonra tekrar ocağa alarak 2 dakikaya yakın pişirin.

Sonrasında derin bir kaba yayarak ılınması için bekletin.

Yumurtaları tek tek hamura ekleyip karıştırın.

Hamuru bir kaşık yardımıyla ya da sıkma torbasına alın ve yağlı kağıt serili tepsiye sıkın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika kadar pişirin.

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Diğer taraftan da krema malzemelerini bir tencereye koyun ve muhallebi kıvamı alıncaya kadar karıştırarak pişirin.

Fırından çıkan ve soğuyan ekler hamurların içini soğuyan krema ile doldurun.

Benmari usulü erittiğiniz çikolatayı da üzerine dökün.

Afiyet olsun...

EKLER "ŞU" HAMURUNUN PÜF NOKTALARI

Şu hamuru oldukça hassas bir hamurdur. Püf noktalarına dikkat etmediğiniz takdirde içi boş, kabarmış ekler lokmaları yerine dümdüz bir hamur elde etmeniz işten bile değildir.

- Öncelikle su, tuz ve tereyağ karışımına unu ekledikten sonra sürekli karıştırarak pişirmelisiniz. Unun tencereye yapışmasına müsaade etmemelisiniz hiçbir şekilde.

- İkinci ve en önemli noktalardan biri bu hamurun "tamamen" soğumasını beklemelisiniz. Oda sıcaklığına gelmesi yeterli değildir.

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- Bir başka çok önemli nokta yumurtaların eklenme aşaması. Bu aşamada yumurtalar teker teker eklenmeli mutlaka. Bir yumurtayı ekledikten sonra hamur tekrar katılaşana kadar çırpılmalı. İkinci yumurta bundan sonra eklenmeli.

- Çırpma işlemi mümkünse mikserle yapılmalı. Elle ne kadar hızlı çırpılsa da mikser kadar iyi karıştırmak mümkün olmuyor ne yazık ki.

- Pişirirken fırınınızın kapağını hiçbir koşulda açmayın, yoksa sönerler. Hatta piştikten sonra da fırın soğuyana kadar açmayın. İçlerinin tamamen kurumasını bekleyin.

EKLER KAÇ DAKİKADA YAPILIR?

Ekler tatlısı yaklaşık 85 dakikada hazırlanmaktadır. 50 dakika hazırlık aşaması, 35 dakika ise pişirme süresidir.

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1 DİLİM EKLER KAÇ KALORİDİR?

Mini ekler: 72 kcal; 1 adet büyük ekler: 268 kcal; 1 porsiyon ekler: 191 kcal.