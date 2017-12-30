115 bin rekoru

2017’yi rekorlar ile geçiren BIST 100 endeksi, yılın son işlem gününü zirvede kapattı. Borsa İstanbul, günü 115 bin 333 puandan kapatarak tarihi rekorunu tazeledi. Borsa'nın yıl içinde sergilediği istikrar ve yükseliş trendini yılın son işlem gününde rekorla taçlandırması piyasaları sevindirdi.

DÜNYA BORSALARI İÇİNDE İSTİKRARINI KORUDU

Borsa İstanbul'da hisse senetleri, 2017'de ortalama yüzde 47,60 artış ile başlıca yatırım araçları arasında en fazla kazandıranı oldu. BIST 100 endeksi, 2017’yılındaki performansı ile dünya borsaları içinde istikrarını koruyan ender kurumlardan oldu. Yurt dışında, ABD başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump’ın kararları, ABD ve Kuzey Kore arasındaki siyasi gerginlikler, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma sürecini (Brexit) resmen başlatması piyasaları yıl boyunca tedirgin etti. Borsa İstanbul’da 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesindeki 83 bin seviyelerine bu yılın ilk ayında ulaştı. Borsa, perşembe gününü 114.480,45 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmiş ve 115.102,80 puanla tarihi zirvesini görmüştü.

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DOLAR’DA SERT DÜŞÜŞ

Dolar/TL kuru 3.8249 seviyelerinde güne başlarken, sonrasında ABD Büyükelçiliği’nin vize kısıtlamasını kaldırmasının ardından 3.7770 seviyesine kadar geriledi. Dolar/TL kuru böylelikle 25 Ekim’den bugüne en düşük seviyesini görmüş oldu. Avro ise, gün içinde 4.5692 liraya kadar çıktı ancak kararla beraber

4.5124 liraya indi. Kripto paralar içinde en bilineni değeri 14 bin doların üzerinde olan Bitcoin, 2017’ye damgasını vurdu. Kripto paralar içinde en çok bilinen ve tartışılan Bitcoin, Türkiye’deki son işlem gününde 14.805 seviyesinde kapattı.

Küresel piyasalardaki coşkulu yükseliş ve şirket karlarındaki artışlar Borsa İstanbul’da alımları getirirken hisse senetlerinde yüzde 100’lerin üzerinde getiriler oluştu.

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