15 Aralık döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu, euro ne kadar? Dolar güne nasıl başladı? Döviz fiyatlarında 15 Aralık rakamları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'dolarlarınızı TL'ye çevirin' çağrısı sonrası doların fiyatının ne kadar olduğu, euronun kaç liradan alınıp satıldığı merak ediliyor. İşte yeni günde dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi 15 Aralık 2020, 09:45 Son Güncelleme: 15 Aralık 2020, 09:54 Yeni Şafak