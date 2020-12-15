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TÜRKİYE EKONOMİSİ

15 Aralık döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu, euro ne kadar?

Dolar güne nasıl başladı?

Döviz fiyatlarında 15 Aralık rakamları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'dolarlarınızı TL'ye çevirin' çağrısı sonrası doların fiyatının ne kadar olduğu, euronun kaç liradan alınıp satıldığı merak ediliyor. İşte yeni günde dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
15 Aralık döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu, euro ne kadar?
15 Aralık döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu, euro ne kadar?

Merkez Bankası'nn (TCMB) Çarşamba günü açıklanacak "2021 Para ve Kur Politikası"na odaklı piyasalarda dövizler yeni güne, Pazartesi kapanış düzeylerinin hafif üzerinde başladı.

DOLAR NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8660 liradan, avro 9,5620 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,8640 liradan alınan dolar, 7,8660 liradan satılıyor. 9,5600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,5620 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8460 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5410 lira olmuştu.

Altın fiyatlarında gidişat ne yönde?
EKONOMİ
Altın fiyatlarında gidişat ne yönde?

Kirada en pahalı ilçe: Fiyatlar 3 bin TL'den başlıyor​
FOTOĞRAF 43
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yenisafak.com'un Endeksa verilerinden derlediği bilgilere göre; İstanbul'da kiralık konutların ortalama metrekare birim fiyatı 2020 yılının başında 15 lira seviyelerinde iken bu rakam kasım ayı sonu itibarıyla 17 TL'ye kadar çıkmış durumda.
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Söz konusu oran ışığında mega kentte dairelerin ortalama kira bedelleri ise 1700 TL ile 2500 TL aralığında. Yıllık ortalamalara bakıldığında Kasım 2020 sonu itibarıyla konut için İstanbul ilinde en fazla değer kazanan ilçeler sırasıyla Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Şile, Arnavutköy olurken, en fazla değer kaybeden ilçeler ise sırasıyla Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Beykoz, Beşiktaş olarak öne çıkıyor.​​
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Kiralık konutta en ucuz ortalama metrekare fiyatları 9 lirayla Arnavutköy ve Çatalca oldu. Bu ilçeleri ise sırasıyla m2 fiyatında 10 lira ile Sancaktepe, Silivri ve Sultanbeyli, 11 lira ile de Pendik ve Sultangazi izledi.
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Kira fiyatlarının ortalama m2 fiyatları göz önünde bulundurulduğunda en yüksek olduğu ilçeler arasında 30 lira ile Sarıyer başı çekiyor.
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Söz konusu ilçeyi 28 lira ile Beşiktaş, 26 lira ile Beyoğlu, 25 lira Bakırköy, 23 lira ile Şişli ve Kadıköy izliyor.
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İşte 2020 kasım ayı itibariyle ilçe ilçe İstanbul'da kira m2 fiyatları.
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Beşiktaş Kira m2 fiyatı 28 TL (Ortalama 100 m2: 2800 TL)​
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Sarıyer Kira m2 fiyatı 30 TL (Ortalama 100 m2: 3000 TL)​
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Beyoğlu Kira m2 fiyatı 26 TL (Ortalama 100 m2: 2600 TL)
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Bakırköy Kira m2 fiyatı 25 TL (Ortalama 100 m2: 2500 TL)​​
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Kadıköy Kira m2 fiyatı 23 TL (Ortalama 100 m2: 2300 TL)​
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Adalar Kira m2 fiyatı 21 TL (Ortalama 100 m2: 2100 TL)​
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Şişli Kira m2 fiyatı 23 TL (Ortalama 100 m2: 2300 TL)​​
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Fatih Kira m2 fiyatı 20 TL (Ortalama 100 m2: 2000 TL)​​
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Zeytinburnu Kira m2 fiyatı 19 TL (Ortalama 100 m2: 1900 TL)​​
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Üsküdar Kira m2 fiyatı 17 TL (Ortalama 100 m2: 1700 TL)​​
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Eyüpsultan Kira m2 fiyatı 19 TL (Ortalama 100 m2: 1900 TL)​​
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Ataşehir Kira m2 fiyatı 18 TL (Ortalama 100 m2: 1800 TL)​​
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Kağıthane Kira m2 fiyatı 18 TL (Ortalama 100 m2: 1800 TL)​​
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Maltepe Kira m2 fiyatı 15 TL (Ortalama 100 m2: 1500 TL)​​
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Beykoz Kira m2 fiyatı 16 TL (Ortalama 100 m2: 1600 TL)​​
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Küçükçekmece Kira m2 fiyatı 18 TL (Ortalama 100 m2: 1800 TL)​​​
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Bahçelievler Kira m2 fiyatı 15 TL (Ortalama 100 m2: 1500 TL)​​​​
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Güngören Kira m2 fiyatı 15 TL (Ortalama 100 m2: 1500 TL)​​​​
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Bayrampaşa Kira m2 fiyatı 16 TL (Ortalama 100 m2: 1600 TL)​​​​
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Şile Kira m2 fiyatı 15 TL (Ortalama 100 m2: 1500 TL)​​​​
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Ümraniye Kira m2 fiyatı 14 TL (Ortalama 100 m2: 1400 TL)​​​​
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Başakşehir Kira m2 fiyatı 19 TL (Ortalama 100 m2: 1900 TL)​​​​
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Kartal Kira m2 fiyatı 13 TL (Ortalama 100 m2: 1300 TL)​​​​
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Bağcılar Kira m2 fiyatı 14 TL (Ortalama 100 m2: 1400 TL)​​​​
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Avcılar Kira m2 fiyatı 14 TL (Ortalama 100 m2: 1400 TL)​​​​
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Esenler Kira m2 fiyatı 14 TL (Ortalama 100 m2: 1400 TL)​​​​
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Büyükçekmece Kira m2 fiyatı 13 TL (Ortalama 100 m2: 1300 TL)​​​​
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Beylikdüzü Kira m2 fiyatı 14 TL (Ortalama 100 m2: 1400 TL)​​​​​
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Gaziosmanpaşa Kira m2 fiyatı 15 TL (Ortalama 100 m2: 1500 TL)​​​​​
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Tuzla Kira m2 fiyatı 12 TL (Ortalama 100 m2: 1200 TL)​​​​​
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Pendik Kira m2 fiyatı 11 TL (Ortalama 100 m2: 1100 TL)​​​​​
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Çekmeköy Kira m2 fiyatı 12 TL (Ortalama 100 m2: 1200 TL)​​​​​
Title
Esenyurt Kira m2 fiyatı 14 TL (Ortalama 100 m2: 1400 TL)​​​​​
Title
Sancaktepe Kira m2 fiyatı 10 TL (Ortalama 100 m2: 1000 TL)​​​​​
Title
Silivri Kira m2 fiyatı 10 TL (Ortalama 100 m2: 1000 TL)​​​​​
Title
Sultangazi Kira m2 fiyatı 11 TL (Ortalama 100 m2: 1100 TL)​​​​​
Title
Sultanbeyli Kira m2 fiyatı 10 TL (Ortalama 100 m2: 1000 TL)​​​​​​
Kirada en pahalı ilçe: Fiyatlar 3 bin TL'den başlıyor​
yenisafak.com'un Endeksa verilerinden derlediği bilgilere göre; İstanbul'da kiralık konutların ortalama metrekare birim fiyatı 2020 yılının başında 15 lira seviyelerinde iken bu rakam kasım ayı sonu itibarıyla 17 TL'ye kadar çıkmış durumda. Söz konusu oran ışığında mega kentte dairelerin ortalama kira bedelleri ise 1700 TL ile 2500 TL aralığında.


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