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Ekonomi Altın fiyatlarında gidişat ne yönde?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

15 Aralık altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?

Altın fiyatlarında gidişat ne yönde?

Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? sorusu 15 Aralık Salı günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorularına cevap arayan vatandaşlar son günlerde altın fiyatlarındaki hareketliliği dikkatle takip ediyor. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın fiyatları merak ediliyor.
Altın fiyatları merak ediliyor.

Ekonomi gündemini yakından takip edenler, yatırımcılar ve birçok vatandaş tarafından merak edilen altın fiyatları, 15 Aralık 2020 Salı gününde de merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz ay rekor kıran ardından düşüşe geçen altın fiyatlarında bugün de hareketlilik devam ediyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 15 Aralık altın fiyatları...

Son günlerde düşüş trendinde olan altının gramı hafif yükselişe geçti. Bugün de yükselişini sürdüren altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Son dönemde çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra vatandaşın yeni gözdesi gram altın oldu.

463,89

466,19

Altın fiyatları düşüşte: İşte gram ve çeyrek altında son rakamlar
EKONOMİ
Altın fiyatları düşüşte: İşte gram ve çeyrek altında son rakamlar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın genelde birikim ve yatırımın en önemli simgeleri arasında değerlendiriliyor. Her zaman bir numaralı tercih olarak nitelendirilen çeyrek altın fiyatlarında son durum şu şekilde;

742,20

758,55

YARIM ALTIN FİYATI

1.479,75

1.517,11

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.968,78

3.024,94

Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanından altında kritik tavsiye
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Altın fiyatları geçtiğimiz ay başında ciddi bir artış gösterdi.
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Gram altın 535 lira seviyesine çıkarak rekor kırarken, kısa zamanda 450 lira civarına geriledi.
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Altındaki fiyat dalgalanmasını değerlendiren Sarraf Mehmet Yavaşoğlu, “Altının gramı geçtiğimiz aylarda 435 lira civarındaydı. Daha sonra 535 liraya kadar çıktı ve kısa süre sonra 450 lira civarına düştü.
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Bugünlerde ise altın yavaş yavaş kendini toplamaya başladı. Altın şu sıralar 460-465 lira civarında geziyor. Aşının bulunması yönündeki haberler altına büyük bir etki yaptı ve düşmesini sağladı” dedi.
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Altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu kaydeden Yavaşoğlu, “Yatırımcılar en az 6 ay 1 sene gibi uzun vade düşünüyorlar ise altın alsınlar. Altın her zaman uzun vadede yatırımdır, kısa vadede yatırım yapacaklar için altını tavsiye etmiyorum. Elinde olanlar beklesin, parası olan da satın alsın” diye konuştu.
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Sarraf Yavaşoğlu altındaki dalgalanmadan dolayı panik yapılmaması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi;
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“Altın her zaman yükseldiği seviyeden düşmüş, sonrasın da pik yaptığı seviyeyi yakalayarak geçmiştir.
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Altın bu güne kadar hiç yerinde durmadı. Geçen sene bu zamanlarda altının gramı 280-290 lira civarındaydı.
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Altın bu gün baktığımızda yüzde 80 değer kazandı. Dünya ekonomisinin ne olacağı belli değil.
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Şu anda bütün ülkelerde Korona virüsten dolayı bir belirsizlik söz konusu. Düğünlerde iptal. Millet de ne yapacağını da bilmiyor.”
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Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanından altında kritik tavsiye
Koronavirüse karşı aşının geliştirilmesinin ardından düşüşe geçen altın fiyatları yatırımcısının da kafasını karıştırıyor. Geçtiğimiz ay 535 liraya kadar çıkan gram altın şimdilerde ise 460 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı hareket sonrası yatırımcılar altın alınır mı satılır mı? sorusunun cevabını ararken uzmanlar ise altın alacaklara kritik bir tavsiyede bulunuyor.

Dakika başı değişiyor: Çeyrek altının fiyatı bir senede 425 TL arttı
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Altın fiyatlarındaki son günlerdeki dalgalanmalardan dolayı, çeyrek altın 870 TL’ye kadar yükseldi ardından tekrar düşüşe geçti.
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Bu anlık fiyat değişikliği durumunun vatandaşlarda şaşkınlık oluşturduğunu söyleyen Sarraf Mustafa Zağlı, çeyrek altının son 1 senede 425 TL artışa geçtiğini ve fiyatların daha fazla artmaması gerektiğini söyledi.
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Önceden düğün alışverişi için gelenlerin bütün ihtiyaçlarının karşılandığını ama belirsiz ve yüksek fiyatlardan dolayı sadece yüzük alabildiklerini söyleyen Mustafa Zağlı, “Altın fiyatları artık günde değil dakika da dalgalanmakta...
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Altın fiyatların da o kadar çok dalgalanma, o kadar bir belirsizlik var ki dakika başı değişmesi ile birlikte müşteriler geliyor fiyat alıyor. Birkaç dakika içerisinde geri geldiğinde fiyat o kadar değişmiş oluyor ki biz bile müşteriye ne diyeceğimizi şaşırıyoruz...
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Yani süper derecede bir belirsizlik, bir dalgalanma içerisindeyiz. Fiyatlar da çok farklı bir kaosun içerisindeyiz. Satışlardan memnunuz. Altına yatırım fazla oluyor. 50-60 tane altın alan müşteri oluyor. Bunun sebebi ise geçen sene altının fiyatı ile bu sene altın fiyatının arasında 425 TL fark var...
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u çok afaki bir rakam ve önceden düzenciler geldiğinde a’dan z’ye kadar her şeyini verirdik şimdi ise 2 tane yüzük, 1 tane tektaş, 1 tane kolye, 1 tane bilezik alıyorlar. Şuan da o kadar belirsizlik içerisindeyiz ki tam net bir şey söyleyemiyoruz...
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Duyumlarımız var altının bin TL olacağı yönünde umarım öyle olmaz, altın olduğu yerde kalır.
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Dakika başı değişiyor: Çeyrek altının fiyatı bir senede 425 TL arttı
Son günlerde altın fiyatlarındaki artışlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Sarraf Mustafa Zağlı, “Vatandaşlar 10 dakika önce sordukları fiyata altın alamıyorlar” dedi.


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