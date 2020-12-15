15 Aralık altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Altın fiyatlarında gidişat ne yönde?
Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? sorusu 15 Aralık Salı günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorularına cevap arayan vatandaşlar son günlerde altın fiyatlarındaki hareketliliği dikkatle takip ediyor. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl?
Ekonomi gündemini yakından takip edenler, yatırımcılar ve birçok vatandaş tarafından merak edilen altın fiyatları, 15 Aralık 2020 Salı gününde de merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz ay rekor kıran ardından düşüşe geçen altın fiyatlarında bugün de hareketlilik devam ediyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 15 Aralık altın fiyatları...
Son günlerde düşüş trendinde olan altının gramı hafif yükselişe geçti. Bugün de yükselişini sürdüren altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Son dönemde çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra vatandaşın yeni gözdesi gram altın oldu.
463,89
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466,19
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
Çeyrek altın genelde birikim ve yatırımın en önemli simgeleri arasında değerlendiriliyor. Her zaman bir numaralı tercih olarak nitelendirilen çeyrek altın fiyatlarında son durum şu şekilde;