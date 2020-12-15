Altın fiyatlarında gidişat ne yönde?

Ekonomi gündemini yakından takip edenler, yatırımcılar ve birçok vatandaş tarafından merak edilen altın fiyatları, 15 Aralık 2020 Salı gününde de merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz ay rekor kıran ardından düşüşe geçen altın fiyatlarında bugün de hareketlilik devam ediyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 15 Aralık altın fiyatları...

Son günlerde düşüş trendinde olan altının gramı hafif yükselişe geçti. Bugün de yükselişini sürdüren altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Son dönemde çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra vatandaşın yeni gözdesi gram altın oldu.

463,89

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466,19

EKONOMİ Altın fiyatları düşüşte: İşte gram ve çeyrek altında son rakamlar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın genelde birikim ve yatırımın en önemli simgeleri arasında değerlendiriliyor. Her zaman bir numaralı tercih olarak nitelendirilen çeyrek altın fiyatlarında son durum şu şekilde;

742,20

758,55

YARIM ALTIN FİYATI

1.479,75

1.517,11

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.968,78

3.024,94

FOTOĞRAF 11 Altın fiyatları geçtiğimiz ay başında ciddi bir artış gösterdi. Gram altın 535 lira seviyesine çıkarak rekor kırarken, kısa zamanda 450 lira civarına geriledi. Altındaki fiyat dalgalanmasını değerlendiren Sarraf Mehmet Yavaşoğlu, “Altının gramı geçtiğimiz aylarda 435 lira civarındaydı. Daha sonra 535 liraya kadar çıktı ve kısa süre sonra 450 lira civarına düştü. Bugünlerde ise altın yavaş yavaş kendini toplamaya başladı. Altın şu sıralar 460-465 lira civarında geziyor. Aşının bulunması yönündeki haberler altına büyük bir etki yaptı ve düşmesini sağladı” dedi. Altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu kaydeden Yavaşoğlu, “Yatırımcılar en az 6 ay 1 sene gibi uzun vade düşünüyorlar ise altın alsınlar. Altın her zaman uzun vadede yatırımdır, kısa vadede yatırım yapacaklar için altını tavsiye etmiyorum. Elinde olanlar beklesin, parası olan da satın alsın” diye konuştu. Sarraf Yavaşoğlu altındaki dalgalanmadan dolayı panik yapılmaması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi; “Altın her zaman yükseldiği seviyeden düşmüş, sonrasın da pik yaptığı seviyeyi yakalayarak geçmiştir. Altın bu güne kadar hiç yerinde durmadı. Geçen sene bu zamanlarda altının gramı 280-290 lira civarındaydı. Altın bu gün baktığımızda yüzde 80 değer kazandı. Dünya ekonomisinin ne olacağı belli değil. Şu anda bütün ülkelerde Korona virüsten dolayı bir belirsizlik söz konusu. Düğünlerde iptal. Millet de ne yapacağını da bilmiyor.” Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanından altında kritik tavsiye Koronavirüse karşı aşının geliştirilmesinin ardından düşüşe geçen altın fiyatları yatırımcısının da kafasını karıştırıyor. Geçtiğimiz ay 535 liraya kadar çıkan gram altın şimdilerde ise 460 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı hareket sonrası yatırımcılar altın alınır mı satılır mı? sorusunun cevabını ararken uzmanlar ise altın alacaklara kritik bir tavsiyede bulunuyor.





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