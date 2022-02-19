1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı: Geçiş ücreti ne kadar olacak?

Planlanandan daha önce bitirilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulunuyor. CNN Türk'te konuşan Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli işlerinden biri. En büyük gurur veren projelerden biri. Bunun Çanakkale'de olması ayrı önemli. Ülkemize 100 yıllar boyu hizmet edecek projede yer almak çok büyük bir gurur. Önümüzdeki hafta dünyanın hizmetine sunmak gurur verici.

Projelerimiz devam edecek devam ediyor... Biz de ne kadar koyarsak, koymak zorundayız. İnşallah önümüzdeki hafta açılışa hep beraber şahitlik edeceğiz. Kore Cumhurbaşkanımız gelecekti, Başbakanları gelecek. Birçok ülkeye davet gönderdik.

Projenin bu bölgede bulunması ayrıca kıymetli. Yeni bir abide yükseldi. Çanakkale'ye yakışır ölçü ve simge rakamlarla tamamladık. 318 metrenin üzerine 16 metre üzerine Seyit Onbaşı'yı simgeleyecek şekilde çelik ayakları yükselteceğiz. Dünyada ilk kez en yüksek çelik ayaklı köprüsü. 318 metresi su seviyesinde yüksekliği, zemin altında ise 84 metrelik çalışma var.

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Avrupa tarafında 45, Anadolu tarafında 35 metre toplamda suyun altında 84 metre yükseklik var. Toplamda 400 metrenin üzerine çıkıyor aslında. Kedi yolu var. Orada da yürümüştük. 162 bin km çelik tel uzunluğu, dünyayı 4 kez dolaşabiliyorsunuz. Kedi yolu çalışma için yapılmıştı, kaldırılacak.

177 bin ton çelik kullanıldı. Çeliğin dışında 223 metreküp beton kullanıldı. 25 bin nüfuslu bir şehir için kullanılan beton kullanıldı. 2 milyar 545 milyon euroluk bir proje. Yapım süresinin kısa olması da bir rekordur.

Özellikle pandemi sürecini biz fırsata çevirdik. Şantiyeleri izole ettik. İşleri daha da hızlandırdık. Onun da fırsatını kullanarak 4 yıl gibi kısa bir sürede bitirdik.

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TÜRKİYE’YE NE KAZANDIRACAK?

Çanakkale Boğazı’nda alternatif bir geçiş yolu yok. Sadece feribot var. 1 saat feribot kalktığında 1 saat ile yarım saat arası sürüyor. Ama hiçbir zaman yarım saatte geçemiyorsunuz. Trafik sıkışıklığı, hele sisli havalarda zaten artık seyahat yok. Belki günler süren sıkıntılar yaşanıyor. Ama köprü bittiğinde tam 6 dakika. Zamanın kıymetini biliyorsunuz ayrıca can ve mal kayıpları biz bunların hepsini cebimize koyacağız. Hem ülke olarak hem vatandaş olarak kazanacağız.

KAZANÇ HESAPLAMASI YAPILDI MI?

2.545 milyar euro yatırım miktarı var. Üretime etkisi 3.617 milyar euro. Yıllık zaman tasarrufu 1.244 milyar TL. Yakıt olarak 1.44 milyar TL yıllık yakıt kazancı. Egzoz emisyonunda kazanç 26 milyon TL’dir. Toplamda 2.334 milyar TL yıllık ekonomiye katkısı olacaktır.

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Egzoz emisyonunun azalımından dolayı 8 bin 264 ağaç tasarruf yapıyoruz. Kaza maliyetlerinin ortadan kaldırılmasından kazanıyoruz bunu. İşletme ve yapı modelini farklı bir finans modeliyle yaptık. Bugün projemiz bitti devletin kasasından 1 kuruş çıkmadı.

EKONOMİ Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü ata mirasına sahip çıkmayı beceremeyenlere 'yeni Türkiye'nin bir mesajıdır

GARANTİLER HAKKINDA

2 boğaz arasında bir geçiş yoktu. Bunun bedeli hazırlanmış uzmanlarımız tarafından 2 milyar 545 milyon liralık bir para lazımdı. Benim devlet olarak kısa vadede buraya bütçe hazırlayacak bütçemiz yoktur. Benim önemli bir altyapı açığım var onu kısa sürede tamamlamam gerekiyor, küçük bir bütçem var. Altyapı açığını kısa sürede tamamlamam gerekiyordu. Onun içindir yap-işlet-devret modeli. Bunun yapım ve işletme süresi vardır. Açık bir ihale yapıp bu işi yapabilecek firmalar gelirler. Ben 2 milyar 545 milyon liralık projeyi yapmaya taahhüt ediyorum şu kadar süre ben projeyi işleteceğim diyor. Bunu teklif ediyor. Yarışma sonucunda bizde onları inceliyoruz. Kamu açısından en uygun teklifi biz seçiyoruz ve onu kabul ettikten sonra bir sözleşme yapıyoruz.

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Bunun içerisinde sırf yapı maliyeti yok. İşletme maliyetleri de yükleniyor. Avrasya Tüneli mesela 1.250 milyon dolarlık bir projedir. Orada devletten 1 kuruş çıkmamıştır. Geçen sene geçişin eksik kalan kısımlarını 450 milyon lira olarak verdik. Onu devlet yapmış olsaydı 1.250 milyon dolar para çıkacaktı her yıl işletmeye 500 milyon lira para çıkacaktı.

İlk aşamada devletten hiçbir şekilde para çıkmıyor. 2034 yılında burası tamamen devletin olacaktır. Bunu devlete teslim ederken sıfırdan yapılmış gibi ağır bakımlarını yapıp o şekilde teslim edecektir.

Buradaki bütün işletme giderlerinin hepsi firmaya ait olmak üzere 2 milyar 545 milyon liralık bir proje devletin bir kıymeti olmuştur. 2034 yılına geldiğimizde işletmeci burayı sıfırdan yapılmış gibi devlete teslim edecek.

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KÖPRÜNÜN ORTALAMA ÖMRÜ NE KADAR?

100 yıl kesin, belki de 200 yıldır. Köprüde en son teknolojidir.

ÖZGÜN 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara- Çanakkale Otoyolu açılışı ne zaman yapılacak?

KÖPRÜNÜN DEPREME MUKAVEMETİ NASIL?

Bu projeler ayakta kalacaktır. Olası afetlere ve depreme müdahaleler için kullanılacaktır. Kuzey Marmara otoyolu acil ulaşım yoludur. Bu proje de ayakta kalacak projelerden bir tanesidir.

GEÇİŞ ÜCRETLERİ HAKKINDA

Bu projenin bir finans modeli vardır. Buraya yatırılan bir miktar var. Bunun üzerine her yıl eklenen işletme maliyetleri ve yurt dışı finans maliyetleri var. Biz bunu tabi ki vatandaşımıza yansıtırken en az yük ne kadar gelecekse ve maksimum araç hangi şekilde geçmesi gerekiyorsa bunu cumartesi günü açıklayacağız.

Feribotta saatlerce süren bir yolculuk için ortalama 100 lira ücret ödüyorsunuz otomobil için. Kişi başı da 6 lira ödüyorsunuz. Burada 6 dakikada bir geçiş süreci var. İnşallah önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımız bunu açıklayacak.

Ayrıca biz simülasyonlar yapıyoruz. Maksimum araç hangi ücretle geçer onun araştırmasını yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bunu açıklayacaktır.

Osmangazi Köprüsü 2 bin 900 metre uzunluğunda 184 lira ücret alıyoruz. Burası 4 bin 600 metredir. Makul bir şey çıkacaktır. Vatandaşa en az yük olacak bir bedel belirlenecektir.

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FOTOĞRAF 22 Nüfusa paralel olarak artan araç sayısıyla birlikte Çanakkale Boğazı, özellikle bayram tatillerinin yanı sıra yaz aylarında yaşanan yoğunluğa bağlı olarak uzun bekleme süresiyle geçilebilirken, kış aylarında olumsuz hava koşullarının etkili olduğu günlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Tüm bu problemlere kalıcı çözüm üretecek ve boğazda kesintisiz ulaşım sağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün hizmete açılması için geri sayım başladı. 3.1 milyar Euro’ya mal oldu<br><br><br>3.1 milyar Euro’ya mal olan proje yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirildi. 11 yıl sonra devlete iade edilecek köprünün yapımı boyunca pandemi koşullarında da en yüksek güvenlik önlemleriyle birlikte 12 bin kişi çalışıyor. Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı’nda ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de atılmıştı. Aradan geçen 5 yıllık süre sonunda Malkara ile Çanakkale arasında 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de içeren 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşuyor. Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montaj işlemi 6 Temmuz 2021’de başlamıştı. 12 Aralık 2021’de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Asya ve Avrupa’daki kule ayaklarının orta açıklığına son tabliye bloğu yerleştirildi. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeleyecek<br><br>Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan ve Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu’nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı. Köprüde Seyit Onbaşı tasviri yer alacak<br><br>Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki’ye yatırımcı talebinin artacağı öngörülüyor.<br> 18 Mart 2022’de tamamlanacak<br><br>1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Projeyi üstlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacağını bildirmişti. Ancak bu tarih Şubat ayının son haftasına çekilerek, köprünün hizmete erken girmesi bekleniyor. Avrupa’dan Türkiye’nin güneybatısına kesintisiz erişim<br><br>Toplam 324 kilometrelik uzunluğa sahip olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesinin 4,6 kilometrelik kısmını 1915 Çanakkale Köprüsü, 83,4 kilometrelik kısmını ise Malkara-Çanakkale arasındaki otoyol oluşturuyor. Proje Malkara yerleşiminin güneyinden ve Şarköy ilçesinin batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe ilçesinin doğusundan Gelibolu Yarımadası’na ulaşacak. Gelibolu’nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Sütlüce - Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki ilçesi Şekerkaya mevki’ine ulaşacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün tamamlanmasıyla, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege’yi birbirine bağlayacak. Kınalı- Tekirdağ- Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi’nin bitmesiyle de Avrupa’dan Türkiye’nin Güneybatısındaki endüstriyel bölgelere kesintisiz erişim sağlanmış olacak. İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif oluşacak<br><br>İstanbul’un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükü hafifleyecek. Batı Anadolu boyunca halen İstanbul merkezli Batı-Doğu aksı üzerinde yoğunlaşan trafik yükü Marmara Denizi’nin batı kıyısından güney yönüne doğru dengelenecek. Çanakkale Boğazı’nı geçmek için bayram ve tatil dönemlerinde saatlerce sürebilen feribot bekleme süreleri ile yaklaşık 1,5 saat ile 5 saat arasında süren seyahat süresi, altı dakikaya inmiş olacak.<br> Tatilcilerin feribot çilesi bitecek<br><br>Marmara ile Trakya’dan Çanakkale ve Ege Bölgesi’ne gelen tatilciler, yaz sezonunda her yıl uzun araç kuyruklarından şikayet ediyordu. Köprünün tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar kuyruk beklemeden Çanakkale Boğazı’nı 6 dakikada geçebilecek.<br> Asya ve Avrupa altıncı kez birleştirilmiş olacak<br><br>1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise altıncı kez birleştirilmiş olacak. Tamamlandığında 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahip olacak. Taşımacılıkta süreler ve maliyetler düşecek<br><br>Proje’nin hizmete girmesiyle birlikte, taşıt işletme maliyetleri ve yolculuk süresi açısından kazanımlar sağlanacak. Yük taşıyan araçların ulaşım kısıtlamasının kalkmasıyla ithalat ve ihracattaki zaman maliyeti azalacak. Çanakkale, şanlı tarihine ve 21. yüzyıla yaraşır bir eser projeye kavuşacak. Çanakkale, kentin önemi ve dinamiğine uygun, estetik ve çağdaş bir asma köprü ile taçlanacak.<br> Ulusal ve uluslararası turizm canlanacak<br><br>Avrupa ülkeleri, Balkanlar ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile ticari ilişkilerin yanı sıra kültürel etkileşim de olumlu etkilenecek. Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale - Savaştepe Otoyolu’nun, Gebze-İzmir Otoyolu’na bağlanması ile İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe kısalacak ve turizm sektöründe gelişme sağlanacak. Vizyon 2023, önemli hedeflerinden birine ulaşacak<br><br>Proje, Türkiye’nin ulusal kalkınma hamlesinin belgesi niteliğindeki Vizyon 2023 Master Planı’nda öngörülen yurt sathında karayollarının iyileştirilmesi hedefinde önemli bir rol oynayacak. Tarihi İpek Yolu’nu canlandıracak<br><br>Proje, tarihi İpek Yolu’nu canlandırarak “Bir Kuşak Bir Yol Projesi” kapsamında, Türkiye’nin öncülük ettiği ’Orta Koridor’ girişiminin bir parçası olarak, Pekin’den Londra’ya kesintisiz bir ticaret yolu oluşturma hedefine doğrudan katkı sunacak. 1915 Çanakkale Köprüsü açılış için gün sayıyor Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son rötuşlar yapılıyor. Köprünün yollarında asfaltlama çalışmaları yapılırken, şubat ayının son haftasında açılış töreniyle hizmete girmesi bekleniyor. Bu sayede, Asya ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayacak olan boğaz köprüsünde karşıdan karşıya geçiş süresi 6 dakikaya inecek.

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TÜRKİYE’NİN MÜHENDİSLİĞİ FARKLI BİR BOYUTA ÇIKIYOR MU?

Bolu Dağı macerası var Türkiye’nin tarihine geçmiş olan. Bolu Dağı projesine 17 yıl uğraşıldı. Teknolojimiz bu kadar gelişmemişti. Bolu Dağı tüneli 17 yıl gecikmiştir. 17 yıl vatandaşımız o yolu kullanamadı. Daha uzun olan bir yoldan daha fazla yakıt harcayarak eski yolu kullanmak zorunda kaldı. 10 yıl tünelin gecikmesinin maliyeti 400 milyon dolardır. 4 yılda bu kadar büyük bir proje bitiyor. Bunun ekonomik kazanımları son derece önemlidir. Burada seçmiş olduğumuz finans yönetiminin başarı durumunu koyduğunuz zaman devletten çıkmamış parayı bile üstüne katarak kazanıyorsunuz kısa vadede. Biz onun çok çok daha fazlasını dolaylı yoldan kazanıyoruz.

Şu anda Türk müteahhitleri dünyanın 4 bir tarafında çalışıyorlar. Dünyada ilklerdeyiz mutlaka. Burada Çinliler, Japonlar, Koreliler de var. Bizim tek başına yaptığımız Türk müteahhitler olarak işlerimiz var. Artık bizden sonra onlar bu görevi alacaklar. Onların öğrenciyken burada bulunmaları çok önemlidir.

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PROJEDE KADINLARIN ROLÜ NEDİR?

Hakkari’deki şantiyemizde aynı Çanakkale’deki şantiyemiz de aynıdır. Bizim şantiyemizde de bayanlar çok kıymetli onlar da bize katkı veriyorlar.

TURİZMDE ROTAYI DEĞİŞTİRİR Mİ?

Bütün projelerde turizme istihdama katkılarını biz ölçüyoruz. Osmangazi Köprüsü ve İstanbul İzmir Otoyolu’nun yapılmasından sonra bölgedeki 12 OSB’de 2 bin 600 hektarlık genişleme olmuştur. Tarımda müthiş gelişmeler olmuştur. Üreticinin ürününü pazara ne kadar kısa gönderirseniz oradaki artış da o şekilde olur.

İlk yıl 60 bin yatak kapasitesi artırılmıştır. Şu anda İstanbul’da Kartal, Pendik’ten Yalova ve Bursa’daki OSB’lere gidiyor. Köprüleri açtığımızda yatırımcı buradaki gelişme imkanlarını araştırıyor. Bölge bu projeyi biliyor ona göre fizibiliteleri yapılıyor. Bölge tarımına çok büyük katkısı olacaktır.

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Marmara Bölgesi Türkiye’deki ekonominin yüzde 60 küsürüdür. Tüm bölgelerde hareketlilik var ama Marmara Bölgesi daha farklıdır. Burası Avrupa ihracat kapılarına yakın olduğu için daha hızlı ilerliyor. Biz aslında ülkemizin 4 bir köşesinde çok müthiş yatırımlarımız var. Ulaştırma ve altyapı projeleri bir akarsu gibidir. Turizmi ve tarımı artırıyor. Lojistik merkezlerde demiryolu, havayolu, karayolunun entegre edildiği önemli yerlerdir. Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattımız devam ediyor.

Pekin’den Londra’ya kadar orta koridor kesintisiz işlemeye başladı. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. Halkalı-Kapıkule arası devam ediyor. Demiryolu sektöründe ülkemizde müthiş hareketler var. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisinde olacak Türkiye için bu gerekliydi. Bunlar puzzle’ın bir parçasıydı aslında.

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FOTOĞRAF 20 \"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı\" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 559'u mühendis 4 bin 62 personel ile 550 iş makinesi çalışıyor.<br> Boğazın, \"gerdanlığına\" kavuşmasına sayılı günler kala köprüde son çalışmalar yapılıyor.<br> Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyol Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale otoyol kesimi yap-işlet-devret projesi 89 kilometre otoyol, 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğunda bulunuyor.<br> Proje, Malkara yerleşiminin güneyinden Şarköy ilçesinin batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Sütlüce-Şekerkaya mevkileri arasındaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkisine ulaşacak.<br> 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bulunduğu otoyol tamamlandığında İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri hayata geçirilmiş olacak.<br> Ulaşımdaki entegrasyon, kaliteyi artıracak<br><br>Otoyol ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayarak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacak. Proje kapsamında bir asma köprü, iki yaklaşım viyadüğü, iki betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 6 hidrolik köprü, 43 üst geçit, 40 alt geçit, çeşitli ebatlarda 236 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, iki bakım işletme merkezi ve 5 ücret toplama istasyonu inşa edildi.<br> Asma köprü ve otoyol güzergahında yapım çalışmaları devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonlarının konumlandırıldığı alanda deniz dibi tarama çalışmaları tamamlandı. Kule keson temellerinin konumlandırıldığı alandaki deniz tabanında zemin iyileştirmesi için Asya kulede 165, Avrupa'da ise 203 olmak üzere 2,5 metre çapındaki 368 çelik kazık çakıldı.<br> Ana kablo imalatları kapsamında orta açıklıklarda 288, yan açıklıklarda ilave 16 kablo demeti ile toplam 304 kablo demetinden oluşan ana kablo montajı ile tabliyeleri ana kabloya bağlayan kelepçe ve askı halatı montaj çalışmaları da sonlandı. Ana kabloyu dış etkilerden de koruyacak tel sargı çalışmaları sürüyor.<br> Seyit Onbaşı'nın top mermisi zirveye yerleştirilecek<br><br>Tabliye boya ve rüzgar bariyerlerinin montaj çalışmaları da devam ediyor.<br><br>318 metre yüksekliğindeki çelik kulelerin üzerine yerleştirilecek 16 metre uzunluğundaki, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil eden mermi figürü Çimtaş firması tarafından Gemlik fabrikalarında hazırlanıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü hariç olmak üzere otoyol kesimi ve yaklaşım viyadüklerinin tamamı aşınma (BSK) seviyesinde tamamlanırken, asma köprüdeki üst yapı imalatları gerçekleştiriliyor. Simgelerin köprüsü<br><br>Özellikleri itibarıyla \"simgelerin köprüsü\" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan \"dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü\" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı. Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.<br><br>İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.<br> \"2x3\" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak. \"Tarihe geçecek\"<br><br>Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtti. \"Çanakkale'nin gerdanlığına kavuşmasına sayılı günler kaldı.\" ifadesini kullanan Karaismailoğlu, proje tamamlandığında köprünün, \"dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü\" olarak tarihe geçeceğini aktardı.<br> 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Seyit Onbaşı mermi figürleriyle 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle \"dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü\" olacağına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:<br> \"Çanakkale Boğazı'nın yakut gerdanlık gibi taşıyacağı köprümüz, milli bağımsızlık bayrağını taşıyan, dünyayla rekabet eden yeni Türkiye'nin en güzel, en doğru eserlerinden biri olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü ulaşım, ticaret ve kalkınma hedeflerine hizmet eden bir proje olmanın çok ötesindedir. Bu eser, aziz şehitlerimizin hatırasını da bağrında taşıyan eşsiz bir abide; destan yazan ecdadımıza bir armağan olacak.\"<br> Gelecekte görmeyi hedefledikleri \"Türkiye\" fotoğrafını daha da netleştirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:<br> \"Bütünsel kalkınma odaklı mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen, yeni, etkin ve dünyayı coğrafyamıza entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürecimiz var ve bu süreci ulaşımın her modunda başarıyla yönetiyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü hem bölgesinin hem de Türkiye'nin kalkınmasına ciddi faydalar sağlayacak.\"<br> Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştirecek projede sona yaklaşıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının mega projelerinden olan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan "1915 Çanakkale Köprüsü"nde sona yaklaşıldı.

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LOJİSTİK MERKEZLERİ HAKKINDA

Türkiye’de 26 tane lojistik merkezimi var. Marmara Bölgesi’nde artık bir ring oluştu. Yatırımlar bitmek üzere 400 km’lik Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu faaliyete başladı. Şimdi artık Malkara-Çanakkale Köprüsüyle tamamlıyoruz. Burada hep köprü diyoruz ama 100 km’lik bir otoyol projemiz de var. Malkara-Çanakkale arasındaki otoyolu da önümüzdeki hafta açıyoruz.

Özellikle gurbetçilerimizin Avrupa’dan gelmesi, Lojistik yüklerinin Avrupa’ya sevki için bu otoyol çok kıymetlidir. Hem bu yol hem köprümüz kıymetlidir. 2 milyar 545 milyon liralık projenin yüzde 69’u köprü geri kalan kısmı otoyoldur.

HGS VE OGS DÜZENLEMESİ

18 milyon OGS-HGS olarak kullanıcımız var. Bunun yüzde 93’ü HGS’ydi. Gündemi kaldırmak için bütün hepsini HGS’ye çevirme gündemi oldu. Vatandaşımız bir zorlukla karşılaşmadan HGS’yi OGS’ye çevireceğiz. Yabancı plakalarla ilgili bir sıkıntımız vardı. Gümrük kapılarında onu çözüyoruz. Geçtiği otoyol ücretini ödemeden ülkeden çıkamayacaklar. Bazı gümrük kapılarında yabancı araçlardan ödeme alınması için sistem kuruldu. Diğer kapılarda da kurulmaya devam ediyor.

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HGS kullanıcılarının bir kısmı kredi kartı ile bağlantı kurmamıştır. Bakiyesi olmadığı zaman sıkıntı yaşıyorlardı. Bizim geçişlerden sonraki ihbar sürelerini de uzattık. HGS’nin kredi kartına bağlanma durumu isteğe bağlıdır. Hesabında para bulundurması gerekiyor ama para bulundurmasa da biz bildirim yapıyoruz. Cep telefonu ve mail yoluyla bildirim imkanlarını da artırdık.

FOTOĞRAF 9 İki organize sanayi bölgesinde yatırım için parsel kalmadığını söyleyen Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Başkanı Selçuk Semizoğlu, \"Çanakkale'mizin meyvesini, sebzesini, balığını, sütünü İstanbul'a ulaştırmakta çok zorluk çekiyorduk. Köprüyle birlikte Çanakkale'nin üretiminin de ivme kazanacağını, Çanakkale'ye ulaşılabilirliğin artacağını ve çok daha cazip yer haline geleceğini düşünüyorum\" dedi. Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayan ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı için gün sayılıyor. Köprünün araç geçiş yolunda asfaltlama çalışmalarına hızla devam ediliyor. Lapseki yakasındaki 680 metrelik ve Gelibolu yakasındaki 365 metrelik yaklaşım viyadüklerinde asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen köprünün kenar açıklıklarıyla 2023 metrelik orta açıklığında asfaltlama çalışmalarına geçildi. Köprüde, yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre uzunluğunda yol asfaltlanmış olacak. Şubat ayı sonuna kadar hizmet vermeye hazır hale getirilmesi planlanan köprünün açılışının da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılının kutlanacağı 18 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması planlanıyor. Çanakkale Boğazı'nda araçların bir kıtadan diğerine 6 dakika gibi kısa sürede geçişine imkan tanıyacak 1915 Çanakkale Köprüsü, ulaşım sorununu çözmenin yanı sıra hem Çanakkale hem de ülke ticaretine katkı sağlayacak. Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen köprünün kenar açıklıklarıyla 2023 metrelik orta açıklığında asfaltlama çalışmalarına geçildi. Köprüde, yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre uzunluğunda yol asfaltlanmış olacak. Şubat ayı sonuna kadar hizmet vermeye hazır hale getirilmesi planlanan köprünün açılışının da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılının kutlanacağı 18 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması planlanıyor. Çanakkale Boğazı'nda araçların bir kıtadan diğerine 6 dakika gibi kısa sürede geçişine imkan tanıyacak 1915 Çanakkale Köprüsü, ulaşım sorununu çözmenin yanı sıra hem Çanakkale hem de ülke ticaretine katkı sağlayacak.\" \"öyle bir örnek verebiliriz. Bir İstanbullu Mahmutbey’den Tuzla’ya gidene kadar, Mahmutbey’den Çanakkale’mize ulaşabilecek. Çanakkale'den Mahmutbey'e tüm trafik kurallarına uyularak 2 saat gibi bir sürede ulaşılabilecek. Bunun en büyük kanıtı da Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi ile yeni kurulan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'dir. 1990’lı yıllarda tüzel kişiliğini kazanan Çanakkale Merkez Organize Sanayi Bölgesi ki şu anda 60 civarında yatırımcı var. Son 5 yılda köprünün temeli atılmasından sonra parsellerinin tamamı doldu. Şu anda yatırımcı istediği takdirde parsel yok ve genişleme sahası için çalışmalar başladı. Yine çok kısa bir sürede tüzel kişiliğini kazanan Ezine Gıda İhtisas Bölgesi 51 şirketimize tahsis yapıldı. Şu anda istenildiği takdirde herhangi bir arsa tahsisi söz konusu değil, çünkü hepsi bitti. Bütün yatırımcıları Çanakkale’ye bekliyoruz. Bizim Ticaret ve Sanayi Odası olarak Çanakkale’deki görevimiz, Çanakkale’mizin bu güzel pastasını aynı lezzetiyle büyütmek. Lezzetin tadını bozmadan, doğasıyla havasıyla her şeyini koruyarak, Çanakkale’mizin ticaretini ve Çanakkale halkının refahını artırmaktır. 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımıyla da dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, kırmızı-beyaz olacak. 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan, 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü bölgeye talebi patlattı: Yatırım için parsel kalmadı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart'ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım sürecinde, sanayicilerin de kente ilgisi arttı. BiP'te paylaş

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MARMARA OTOYOLU’NUN NE KADARI TAMAMLANDI

Tamamına yakını tamamlandı. Ayvacık Tüneli’miz var. Tünellerimizin kazısı bitti onu da yaz ayları itibarıyla faaliyete geçtiğimizde Avrupa’dan gelen vatandaşımızın Batı Ege’ye inmesi çok daha kolay olacaktır.

Bölgelerde tarım arazileri çok önemlidir onları da korumak lazımdır. Tarım alanlarına hiç dokunmamak gerekiyor. İnşallah oraya da özen göstererek tarımı, turizmi ve sanayi gelişmelerini iyi bir planlamayla üzerine çok katkı vereceğiz.

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ÇARPIK YAPILAŞMANIN OLMAMASI İÇİN İLGİLİ KURUMLARLA KOORDİNASYON YÜRÜTÜLMEKTE Mİ?

Yol güzergahındaki tarım alanlarından kaçıyoruz. Sanayideki ve yapılaşmadaki tarım arazileri çok önemli. Çin o yanlışı yaptı. Şimdi Afrika’da tarım üretmek için planlamalar yapıyor. Bu konuda çok özen gösteriyoruz. Yaşamak için tarım gereklidir. Pandemide bütün kapılar kapandığında ülkeler kendi kendine nasıl yetebilir mi tartıştılar.

Biz Kedi Yolu’nda yürümüştük. Bugün artık normal araç yolundan yürüyerek karşıya geçeceğiz. Gençler kıymetlidir. Bu projeler bizlere nasip oldu. Bizlerden sonra da bu arkadaşlarımıza biz buraları bırakacağız. Bizim Bakanlık şantiyeleri bir okul gibidir.

FOTOĞRAF 15 Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayan ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini, 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. 5 bine yakın çalışanın 24 saat aralıksız sürdürdüğü çalışmalarla köprü tamamlanma aşamasına geldi. 318 metre yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart tarihini simgeleyen köprünün Gelibolu ve Lapseki yakalarındaki kulelerinin tamamlanmasının ardından ana halatların montajı yapıldı. Son olarak da geçen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle, araç geçiş yolunda son tabliye bloğunun montajı yapıldı ve Avrupa ile Asya kıtaları köprüyle birbirine bağlanmış oldu. Ardından köprüde kaynak ve izolasyon ile aydınlatma direkleri ve korkulukların montajı yapıldı. 680 metrelik Lapseki ve 365 metrelik Gelibolu yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün araç geçiş yolunda asfaltlama çalışmaları ise devam ediyor. Toplamda 4 bin 608 metrelik yol asfaltlandıktan sonra 1915 Çanakkale köprüsü açılışa hazır hale gelecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Böylece Çanakkale Boğazı 6 dakika gibi kısa sürede kesintisiz geçilebilecek. 2023 METRE ORTA AÇIKLIĞIYLA DÜNYANIN EN UZUNU <br><br>1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, kırmızı-beyaz olacak. 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor. 'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor. 1915 Çanakkale Köprüsü’nde geri sayım: Köprü tamamlanma aşamasına geldi 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçiş yolunun asfaltlama çalışmaları sürüyor. Çanakkale Boğazı'nı 6 dakikada geçilebilme imkanı sunacak köprü, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart'ta açılacak. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 68 \"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı\" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 649'u mühendis 5 bin 95 kişiyle yürütülen çalışmalarda önemli bir noktaya gelindi.<br><br> ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen yaklaşık 700 ton ağırlığında, 45 metre genişliğinde ve 48 metre uzunluğundaki tabliye blokları belirlenen noktalara sırayla yerleştirildi. Çalışmaların en önemli kısmını oluşturan tabliye montajının sonuncusunun da köprünün temelini 18 Mart 2017'de atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın yapılması planlandı. Böylece köprünün deniz üzerindeki yol bağlantısı tamamlamış olacak, Çanakkale Boğazı'nın iki yakası birleşecek. Köprüdeki 87 tabliye bloklarının yerleştirilme çalışmalarının ardından ise araçların geçeceği yoldaki diğer çalışmalara başlanacak.<br><br> Gece ve gündüz çift vardiya olarak aralıksız devam eden iş süresince, kara yolu bağlantıları, otoyol çalışmaları, köprünün diğer işlemleri ve teknik çalışmalar gibi diğer unsurlar da tamamlanacak. Çalışmaları süren köprü havadan drone ile görüntülendi.<br> \"Simgelerin köprüsü\"<br><br>Özellikleri itibarıyla \"simgelerin köprüsü\" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, \"dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü\" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı. Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak. İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak. \"2x3\" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak. Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü de olan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor. Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Büyük gün yarın: 1915 Çanakkale Köprüsünde son kaynağı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü"nde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı. Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında temeli 18 Mart 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montajının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın katılacağı törenle yapılması planlanıyor. BiP'te paylaş

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