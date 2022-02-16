1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara- Çanakkale Otoyolu açılışı ne zaman yapılacak?

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı. Dünyada etkisini sürdüren Covid-19 salgınına rağmen şantiyede çalışmalar aksamazken, açılışı 18 Mart 2023'te açılması beklenen köprünün de hizmete girme tarihi bir yıl erkene alınarak 18 Mart 2022 olarak açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış tarihinin 26 Şubat olduğunu açıkladı.

Erdoğan: "Önümüzdeki hafta sonu açılışını yapacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu projesidir." ifadelerini kullandı.

MALKARA- ÇANAKKALE OTOYOLU KAÇ KİLOMETRE?

Malkara ile Çanakkale arasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşuyor.

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Toplam 324 kilometrelik uzunluğa sahip olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesinin 4,6 kilometrelik kısmını 1915 Çanakkale Köprüsü, 83,4 kilometrelik kısmını ise Malkara-Çanakkale arasındaki otoyol oluşturuyor.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ULAŞIMI NASIL ETKİLEYECEK?

Proje Malkara yerleşiminin güneyinden ve Şarköy ilçesinin batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe ilçesinin doğusundan Gelibolu Yarımadası'na ulaşacak. Gelibolu'nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Sütlüce - Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiine ulaşacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmasıyla, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'yi birbirine bağlayacak. Kınalı- Tekirdağ- Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi'nin bitmesiyle de Avrupa'dan Türkiye'nin Güneybatısındaki endüstriyel bölgelere kesintisiz erişim sağlanmış olacak.