2. Abdülhamit'in rüya projesi gerçek oluyor: Filyos Limanı Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih'in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin Filyos'ta karaya çıkacağını açıklaması, kentte heyecanla karşılandı.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir yaptığı açıklamada, Bakan Dönmez'in açıklamasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

2020 yılının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik yansımaları bakımından zor bir yıl olduğunu belirten Demir, yerinde ve zamanında alınan tedbirlerle devlet, özel sektör ve vatandaşların bu yılı en az zararla atlatma gayretinde olduklarını söyledi.

AA Filyos Limanı, Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih'in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin burada karaya çıkarılacak olması sayesinde ülkenin yeni enerji üssü olacak.

Ülkede ekonomik faaliyetlerin devam ettiğini, yılın ülkenin geleceğine olan güveni pekiştiren en iyi haberini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından aldıklarını dile getiren Demir, Zonguldak açıklarında keşfedilen 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin ülke açısından ve stratejik bakımdan çok önemli bir keşif olduğunu vurguladı.

Demir, "Zonguldak, taş kömürüyle Türkiye'nin sanayi devriminin gerçekleştirilmesine, ekonomik büyümenin sağlanmasına çok önemli katkılar vermiştir. Bu defa yeni yapılan doğal gaz keşfiyle birlikte Zonguldak doğal gazıyla inşallah Türkiye ekonomisine can verecek, ülkenin kalkınmasına, gelişmesine ciddi, önemli katkılar sağlayacak." dedi.

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Zonguldak ekonomisine ciddi katkıları olacak

Doğal gaz rezervinin karaya çıkarılması noktasında keşfin yapıldığı ilk günden itibaren bir iki alternatif üzerinde durulduğunu belirten Demir, şöyle devam etti:

"Burada biz Zonguldak'ın ve Filyos'un en güçlü adaylardan olduğu fikrimizi beyan etmiştik. Sağ olsun sayın bakanımız bu alanda Zonguldaklılara yılın son güzel müjdesini vermiş oldu. Bizim 25 milyon tonluk dev bir limanımız faaliyete geçme aşamasına zaten gelmişti. 25 milyon tonluk limanımızın hemen arkasında da endüstri bölgesi 6 bin dekarlık büyükçe bir alanımız vardı.

FOTOĞRAF 23 Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid tarafından gemilerin yükleme- boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için proje geliştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2014 yılında yatırım programına alınmasının ardından 6 milyon metrekarelik alan 'Filyos Endüstri Bölgesi' ilan edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevlendirilen Tosyalı Holding, endüstri bölgesinin altyapı, üstyapı ve idaresinde sorumlu olarak çalışmalara başladı. 2. Abdülhamid'in rüya projesi olarak adlandırılan endüstri bölgesinin ilk adımı olarak ise deniz ticareti için yapımına başlanan Filyos Liman inşaatının üst yapısı büyük ölçüde tamamlandı. Filyos Limanı henüz tamamlanmadan ülkeye hizmet etmeye başladı. 2 bin 450 metre mendirek, 3 bin metre rıhtım boyu, 19 metrelik draftı ve 25 milyon ton kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük 3 limanından biri olacak olan Filyos Limanı, Karadeniz'deki doğal gaz aramalarının merkezi haline geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), limanda sondaj gemilerinin lojistik ve ikmal faaliyetlerini gerçekleştirmek için merkez kurdu. Fatih Sondaj Gemisi'nin tüm ihtiyaçları Filyos Limanı'ndan karşılandı. Fatih Sondaj Gemisi, 405 milyar metreküplük keşfin ardından liman yakınında demir attı. Kanuni Sondaj Gemisi de Kasım ayı sonunda Zonguldak'a gelerek Filyos Limanı'nda son hazırlıklarını tamamlayacak. Ardından Fatih ile birlikte Türkali-1 bölgesinde doğal gaz arama çalışması yapacak. Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, Filyos Limanı'nın henüz tamamlanmadan tarihi bir başarıda pay sahibi olduğunu söyledi. Bölge olarak gururlu olduklarını ifade eden Kamitoğlu, Çaycuma ve bölge olarak yıllardır beklemiş olduğumuz Abdülhamid'in rüyasında sona gelinmiş vaziyette. Yıllık 25 milyon ton kapasiteli liman inşası bu seneni sonunda bir altyapı inşası bitecek ve üst yapı içinde işletmecisine devredilecek. Doğal gaz rezerviyle birlikte burası ayrı bir anlam kazandı. Buradan Tuna- 1 kuyusuna iki gemiyle destek veriliyor. Bununla birlikte limanın ülkemiz için ülke ekonomisi için ihtiyaç haline gelmesi kaçınılmaz oldu dedi. Filyos'un Karadeniz'deki doğal gaz arama çalışmaları ve endüstri bölgesiyle bölgenin kalkınmasında başrol oynayacağını belirten Kamitoğlu, şöyle konuştu: Doğal gaz platformunda buranın ihtiyacı olan çelik boru ihtiyacını karşılayacak ve destek verecek bir endüstri burada gelişecek. Çelik üzerine diğer firmalara da alt yapısını yaparak arazi tahsis edecek. Bölge olarak özellikle Çaycuma, yani Zonguldak, Bartın ve Karabük olarak yıllardır bunun özlemi ve heyecanı içindeyiz. Bölgemiz yaklaşık 30 yıldır sürekli göç vermekte. Kömür fosil yakıtların artık çevreyi kirletmesi ve kullanımının azalması nedeniyle kömüre bağımlı olan ekonomimiz her geçen gün daralıyor. Bunun paralelinde hem burada böyle bir yatırım yapılması doğal gazın bulunması anlamında burada müthiş bir istihdam sağlanacak. Buradaki istihdam nüfusu sadece Çaycuma'ya değil, Bartın ve Karabük'e de katkı sağlayacaktır. Bizler 30 yıldır özlemini çektiğimiz rüyanın artık sonuna gelmiş durumundayız. Karadeniz'de 'doğal gaz' keşfi: İkinci Abdulhamid'in geliştirdiği Filyos Limanı'nın önemi artıyor Zonguldak açıklarında bulunan 405 milyar metreküp doğal gaz rezervinin ardından önemi bir kez daha artan Filyos Limanı, tamamlandıktan sonra Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olacak. Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, limanla çalışmaları hızlanan endüstri bölgesiyle birlikte bölgenin kalkınacağını belirterek, "Buradaki istihdam nüfusu sadece Çaycuma'ya değil, Bartın ve Karabük'e de katkı sağlayacaktır. Bizler 30 yıldır özlemini çektiğimiz rüyanın artık sonuna gelmiş durumundayız" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın, Zonguldak açıklarında keşfedilen gazın karaya çıkış, rafinaj ve ana şebekeye bağlanma noktası olarak Filyos'u tercih etmesinden ziyadesiyle mutluluk duyuyoruz. Bu doğal gazın karaya bağlantı noktasında muhakkak kurulacak rafinaj tesisleri, buna bağlı gelişecek yan sanayiyle birlikte Zonguldak'taki yerel ekonomimize de ciddi katkıların geleceğini öngörüyoruz."

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"İnşallah daha iyi olur"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil de kentte uzun yıllardır kömür üretimi gerçekleştirildiğini ve kömürle özdeşleştirilen bir şehir olduklarını dile getirerek, bölgede doğal gazın da bulunmasının kent için ayrı bir mutluluk olduğunu ifade etti.

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Kentin bunu hak ettiğini söyleyen Yeşil, "Kent için yapılması gereken ne varsa halk olarak, sivil toplumlar, sendikalar, iktidarı ve muhalefetiyle hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor. Bakanımızın Zonguldak için söyledikleri bizleri memnun etti, biz mutluyuz, inşallah daha iyi olur." dedi.

Kent sakinlerinden Sevgi Tan, doğal gaz rezervinin Filyos'ta karaya çıkarılacak olmasının kente özellikle istihdam açısından avantaj sağlayacağını belirterek, "Bu haber kent için çok güzel oldu. Kent yalnızca kömür üretimiyle değil, doğal gazla da anılacak. Buranın gelişmesi bakımından çok önemli." diye konuştu.

Vural Tuncer de Zonguldak için avantaj olan bu durumun ilin özellikle istihdam açısından "göç veren kent" durumundan uzaklaşmasını sağlayacağını kaydetti.

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