Araç muayene ücretleri belli oldu: Artık kredi kartıyla ödenebilecek

Araç muayenede kredi kartı dönemi başlıyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren, araç muayene bedelinin kredi kartıyla ödenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sonuna gelindi. Gelecek ay, en geç yılbaşında araç muayene bedeli, kredi kartıyla da ödenebilecek.

Yetkililer, ilgili bankanın, bu konuda olanak ya da seçenek sunması durumunda taksit de yapılmasının mümkün olabileceğini söyledi. Muayene ücretlerinde ise 2021 için yüzde 9.11 oranında artış bekleniyor.

EKONOMİ TÜVTÜRK'ten 'randevu hizmeti ücreti' uyarısı

TAKSİT İMKANI

Halen, araç muayene bedeli nakit olarak ödeniyor. Ankara’da, söz konusu bedelin kredi kartıyla ödenmesine yönelik bir çalışma yapılıyor. Habertürk’te yer alan habere göre, çalışmanın son aşamaya geldiği kaydedildi. Gelecek ay ya da en geç yılbaşında araç muayene bedelinin, kredi kartıyla da ödenebileceğini ifade eden kaynaklar, “İlgili bankanın, bu konuda olanak sağlaması ya da seçenek sunması durumunda taksit de yapılması mümkün olabilecek. Bankanın, pozisyonunun önemli olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

REKLAM

EKONOMİ Araç muayene istasyonları için '14 gün kapatılsın' çağrısı

MUAYENE ÜCRETLERİNDE YÜZDE 9,11 ARTIŞ BEKLENTİSİ

Türkiye’de, araç muayene hizmetini; Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint’in ortak olduğu TÜVTÜRK yürütüyor. Araç muayene bedeli, her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor.

2020 yılı için belirlenen yüzde 22.58’lik yeniden değerleme oranında artış sonrasında otomobil araç muayene ücreti, 342 TL 50 kuruşa; egzoz emisyon ücreti de 80 TL’ye çıktı.

EKONOMİ Egzoz gazı emisyon ölçümlerinde yeni dönem

EKONOMİ Palandöken: Ekspertiz havuzu oluşturulmalı