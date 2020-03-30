Ekonomi Araç muayene istasyonları için 14 gün kapatılsın çağrısı
OTOMOTİV

Araç muayene istasyonları için '14 gün kapatılsın' çağrısı

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan araç sahiplerinin muayene işlemleri ertelenirken istasyonlarda çekildiği öne sürülen fotoğrafları paylaşan binlerce kişi sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. Araç muayene istasyonlarının 14 gün boyunca kapatılmasını isteyen araç sahipleri muayene istasyonlarında hem kendileri hem de çalışanlar için büyük risk bulunduğuna dikkat çekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Koronavirüs salgının yayılmasının önlenmesi için alınan tedbirler kapsamına araç muayene istasyonları da eklenmişti.

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı araç muayene istasyonlarına yönelik aldığı kararı 81 ilin valiliklerine gönderdi.

Bakanlığın söz konusu genelgesi ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan/yasaklanan motorlu taşıt sahiplerinin sokağa çıkma yasağı ilan edildiği tarihten sonraki muayeneleri ertelendi.

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan araç sahiplerinin muayene işlemi ertelendi

14 GÜN KAPATILSIN ÇAĞRISI!

Ancak bakanlığın bu kararının yetersiz olduğu öne sürüldü. Dün sosyal medya platformu Twitter'da araç muayene istasyonlarına ilişkin açılan #araçmuayene14 günkapatılsın hastagı üzerinden kısa süre içerisinde 10 binden fazla tweet atıldı.

Çeşitli araç muayene istasyonlarında çekildiğini öne sürdükleri fotoğrafları da paylaşan katılımcılar hem çalışanların hem de araç sahiplerinin sağlığının riske atıldığını belirtti.

Çok sayıda araç sahibi salgından kaynaklı muayene işlemlerinin 14 gün ertelenmesini istiyor.

65 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN ERTELENDİ

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üzeri için gönderdiği genelgede hem salgının yayılmasının önlenmesi hem de kendi sağlıkları açısından dışarı çıkmaları son derece riskli olan bu vatandaşların evlerinde kalmaları salgınla mücadele için büyük öneme sahip olduğu dikkat çekilerek bu nedenlerle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan/yasaklanan motorlu taşıt sahiplerinin sokağa çıkma yasağı ilan edildiği tarihten sonraki muayeneleri ertelendiği belirtildi.

  • Ayrıca Bu kapsamda olanlar araç muayenelerini yasaklamanın kaldırıldığından 45 gün sonrasına kadar Karayolları Trafik Kanununun 34 üncü maddesi kapsamında araç muayenelerini yaptırabilecek.

Sosyal medya üzerinden buluşan araç sahipleri sağlıklarının riske atıldığını belirtiyor.

Bakanlığımız söz konusu mevzuat hükümlerine doğrultusunda bu kapsamda olanları. herhangi bir cezai işlem uygulanmamasını, trafik zabıtası tarafından kararların herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesini istedi.

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'14 gün kapatılsın'

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