Ekonomi Geri dönüş başladı 3 ayda 10 milyar dolar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

3 ayda 10 milyar dolardan fazla giriş oldu

Geri dönüş başladı: 3 ayda 10 milyar dolar

Merkez Bankası'nın 425 baz puanlık faiz indirimi, döviz kurlarında yaşanan hızlı düşüş ve borsadaki yükseliş sonrasında bir güzel haber de yabancı yatırımcı tarafında geldi. Türkiye'ye son 3 ay içerisinde 10 milyar dolardan fazla yabancı girişi olduğu açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ekonomide yaşanan spekülatif hareketler sonrasında yaşanan yabancı çıkışında, son zamanlarda ekonomi yönetimi tarafından peş peşe atılan adımlarla yeniden tesis edilen güven sonrasında geri dönüş başladı.

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın 425 baz puanlık faiz indirimi sonrasında politika faizinin yüzde 24'lerden yüzde 19,75'lere inmesinin ardından döviz kurlarında da beklenen aşağı yönlü hareket hızlandı.

Karar sonrasında 5,65 seviyelerine inen dolar bugün itibariyle 5,60'ın da altına inerek 5,57 bandına gerilerken euro ise 6,20 seviyesine çekildi.

  • Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde yükselişte sürüyor. BIST 100 endeksi dünkü kapanışı yüzde 0,52 değer kazancıyla 103.373,07 puandan yaptı.

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10 MİLYAR DOLARDAN FAZLA GİRİŞ OLDU

Ekonomi tarafında yaşanan tüm bu iyimser gelişmelerin ardından bir güzel haber de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.

Yabancı yatırımcı girişine ilişkin bilgi paylaşan Bakan Albayrak, "Mayıstan bu yana 10 milyar dolardan fazla yabancı yatırımcı girişi var. Türkiye'ye güvenen yatırımcı kazandı." dedi.

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