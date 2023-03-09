6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi: Para cezası toplamı 35 milyon 110 bin 527 liraya ulaştı

"Yapılan denetimler sonucunda 47 işletme hakkında 19 milyon 205 bin 400 TL idari para cezası uygulandı. Böylelikle bakanlığımızca otomobil yetkili bayileri ile oto galerilerine uygulanan idari para cezası toplamı 35 milyon 110 bin 527 TL'ye ulaştı. İşletmeler arasındaki rekabeti bozucu faaliyetleri engelleyerek piyasanın düzgün işlemesini sağlamak ve böylece tüketicilerimizin ikinci el taşıta ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla bakanlığımızca önümüzdeki günlerde de bu denetimlere devam edilecektir"