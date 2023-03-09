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Ekonomi

6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi: Para cezası toplamı 35 milyon 110 bin 527 liraya ulaştı

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre kısıtına uymayan 47 işletmeye, 19 milyon 205 bin 400 TL ceza uygulandığını açıkladı.

13:48 . 9/03/2023 Perşembe
DHA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden otomobil yetkili bayileri ile oto galerilerde, kamuoyunda '6 ay- 6 bin kilometre' düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında, geçen günlerde denetim yapıldığı ve 36 işletmeye toplam 15 milyon 905 bin 127 TL ceza kesildiği hatırlatıldı.


Aynı düzenleme çerçevesinde, 1-8 Mart'ta tekrar denetim yapıldığı belirtilerek,
"Yapılan denetimler sonucunda 47 işletme hakkında 19 milyon 205 bin 400 TL idari para cezası uygulandı. Böylelikle bakanlığımızca otomobil yetkili bayileri ile oto galerilerine uygulanan idari para cezası toplamı 35 milyon 110 bin 527 TL'ye ulaştı. İşletmeler arasındaki rekabeti bozucu faaliyetleri engelleyerek piyasanın düzgün işlemesini sağlamak ve böylece tüketicilerimizin ikinci el taşıta ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla bakanlığımızca önümüzdeki günlerde de bu denetimlere devam edilecektir"
denildi.
#ticaret bakanlığı
#6 ay 6 kilometre
#otomobil
#ceza
1 saat önce
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6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi: Para cezası toplamı 35 milyon 110 bin 527 liraya ulaştı
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