Yerli otomobil yollara çıkmaya hazırlanıyor: TOGG'dan 'ön sipariş' açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, 23 Mayıs 2002 itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarını kapsamadığı ve bu durumdaki çalışanların mağdur edildikleri iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirildi. Söz konusu vatandaşların da EYT düzenlemesi kapsamında olduğu belirtildi.