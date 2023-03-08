|
Reklam
Reklam
Teknoloji

Yerli otomobil yollara çıkmaya hazırlanıyor: TOGG'dan 'ön sipariş' açıklaması

TOGG, resmi Twitter hesabı üzerinden ön sipariş sürecine ilişkin paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda ön sipariş sürecinin yakın bir tarihte TOGG resmi web sitesi ve Trumore mobil uygulaması üzerinden başlatılacağı belirtildi.

20:42 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
TOGG, ön sipariş sürecinin yakın bir tarihte başlayacağını açıkladı. (Arşiv)

TOGG, ön sipariş sürecinin yakın bir tarihte başlayacağını açıkladı. (Arşiv)

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda ön sipariş sürecinin yakın bir tarihte başlatılacağı açıklandı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Dünya çapında büyük ses getiren TOGG'un sürücülerle buluşma süreci hızla ilerliyor. Test sürüşlerine ilişkin videolar peş peşe paylaşılan yerli otomobilin ön sipariş sürecine ilişkin de önemli bir gelişme yaşandı.

Ön sipariş süreci yakında başlıyor

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi Twitter hesabından ön sipariş sürecine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda TOGG akıllı cihazlarının ön sipariş sürecinin yakın bir tarihte TOGG resmi web sitesi ve Trumore mobil uygulaması üzerinden başlatılacağı belirtildi.

'YeniLig' yarışması iptal edildi

Ön sipariş dönemi sona erdiğinde ise 2023 yılı içinde TOGG akıllı cihazı almaya hak kazananların ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğinin belirleneceği bir çekiliş yapılacağı da belirtildi.

Öte yandan açıklamada ön sipariş yöntemlerinden biri olan 'YeniLig' yarışmasının da iptal edildiği bilgisi de paylaşıldı.





#TOGG
#ön sipariş
#TOGG ön sipariş
#TOGG akıllı cihaz
#TOGG çekiliş
#Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)
#akıllı cihaz
1 saat önce
default-profile-img
Yerli otomobil yollara çıkmaya hazırlanıyor: TOGG'dan 'ön sipariş' açıklaması
Taksim'e yürümek isteyen bir gruba polis müdahale etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede Çelebi ailesine ziyaret
İşgal altındaki Batı Şeria'da zulüm bitmiyor: İsrail'den Filistin okulu için yıkım kararı
Altılı Masa'nın yönetim formülüne İsmail Saymaz'dan tepki: Bu krizlere gebe bir durumdur
Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu'ndaki skandala tepki: Terörle mücadeledeki samimiyetsizliğiniz gözler önüne serildi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.