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Ekonomi

Fitch'ten küresel şirketlere kötü haber: Yüzde 20'sinin notu düşürülebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, iklim değişikliği nedeniyle 2035 yılına kadar küresel şirketlerin yüzde 20’sinin kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulundu.

17:50 . 8/03/2023 Çarşamba
AA
Fitch Ratings

Fitch Ratings

Kredi derecelendirme şirketi
nden yapılan açıklamada, iklim değişikliğine ilişkin gerekli adımların atılmaması halinde oluşabilecek olumsuz koşullar nedeniyle reyting şirketi tarafından değerlendirilen şirketlerin yüzde 20’sinin kredi notlarının düşürülebileceği kaydedildi.

Açıklamada, değerlendirilen toplam bin 650 şirketin uzun vadeli iklim değişimine ilişkin risklerinin göz önüne alındığı kaydedildi.



#İklim krizi
#İngiltere
#küresel şirketler
#Londra
#Kredi derecelendirme şirketi
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Fitch'ten küresel şirketlere kötü haber: Yüzde 20'sinin notu düşürülebilir
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