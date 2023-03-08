Fitch'ten küresel şirketlere kötü haber: Yüzde 20'sinin notu düşürülebilir

Ukrayna savaşında ABD’nin doları Rusya’ya karşı silah gibi kullanması küresel bir tedirginliğe yol açtı. Rusya ve ABD’nin jeopolitik rakibi Çin, alternatif bir finansal altyapının oluşması için çalışmalarını hızlandırdı. Hindistan’dan Arjantin’e, Brezilya’dan Güney Afrika’ya, Orta Doğu’dan Güneydoğu Asya’ya kadar pek çok ülke de dolara olan bağımlılığını azaltmaya yönelik politikalar geliştiriyor.