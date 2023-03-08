Fitch'ten küresel şirketlere kötü haber: Yüzde 20'sinin notu düşürülebilir

Fitch Ratings
Kredi derecelendirme şirketi
nden yapılan açıklamada, iklim değişikliğine ilişkin gerekli adımların atılmaması halinde oluşabilecek olumsuz koşullar nedeniyle reyting şirketi tarafından değerlendirilen şirketlerin yüzde 20’sinin kredi notlarının düşürülebileceği kaydedildi.
Açıklamada, değerlendirilen toplam bin 650 şirketin uzun vadeli iklim değişimine ilişkin risklerinin göz önüne alındığı kaydedildi.
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