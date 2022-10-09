​ABD Başkanı Biden Suudiler ve Rusları günah keçisi ilan etti: Onların yüzünden oldu

ABD Başkanı Joe Biden, benzin fiyatlarını galon başına 1,60 doların altına indirebileceğini ancak Rusya ve Suudi Arabistan'ın yaptıklarından dolayı benzin fiyatlarının arttığını söyledi.

Biden, Maryland eyaletine bağlı Hagerstown'da bir otomotiv şirketine ait fabrikayı ziyaret ederek Amerikan ekonomisini değerlendirdi.

Biden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol ülkelerinden oluşan OPEC grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararına da tepki gösterdi.

Grupta bulunan Suudi Arabistan'ı ve Ukrayna ile savaşta olan Rusya'yı eleştiren Biden, "Benzin fiyatını galon başına 1,60 doların altına indirebilirdim ancak benzin fiyatları Ruslar ve Suudilerin yaptıkları yüzünden artıyor. Bu iş burada bitmedi." dedi.

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OPEC GRUBUNUN KARARI PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ ENDİŞESİ DOĞURDU

OPEC grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

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Küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün piyasayı önemli ölçüde daraltacağı değerlendiriliyor.

Beyaz Saray ise bu kararın ardından yaptığı açıklamada, Biden'ın talimatıyla Enerji Bakanlığının gelecek ay, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varil petrolü daha piyasaya salacağını duyurmuştu.

ABD'de ise talebin artmasına karşın rafineri sorunlarının artması sonucu halihazırda yükselme eğiliminde olan benzinin galonu (3,78 litre) 3,83 dolar civarında seyrederken analistler OPEC kararı sonrası fiyat tırmanışının hızlanacağı beklentisini dile getiriyor.

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