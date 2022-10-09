Ekonomi ABD Başkanı Biden Suudiler ve Rusları günah keçisi ilan etti Onların yüzünden oldu
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD Başkanı Biden Suudiler ve Rusları günah keçisi ilan etti: Onların yüzünden oldu

ABD Başkanı Biden, benzin fiyatlarındaki artıştan dolayı Rusya ve Suudi Arabistan'ı hedef aldı. Biden, benzin fiyatlarını galon başına 1,60 doların altına indirebileceğini ancak Rusya ve Suudi Arabistan'ın yaptıkları yüzünden benzin fiyatlarının arttığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
​ABD Başkanı Biden Suudiler ve Rusları günah keçisi ilan etti: Onların yüzünden oldu
​ABD Başkanı Biden

ABD Başkanı Joe Biden, benzin fiyatlarını galon başına 1,60 doların altına indirebileceğini ancak Rusya ve Suudi Arabistan'ın yaptıklarından dolayı benzin fiyatlarının arttığını söyledi.

Biden, Maryland eyaletine bağlı Hagerstown'da bir otomotiv şirketine ait fabrikayı ziyaret ederek Amerikan ekonomisini değerlendirdi.

Biden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol ülkelerinden oluşan OPEC grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararına da tepki gösterdi.

Grupta bulunan Suudi Arabistan'ı ve Ukrayna ile savaşta olan Rusya'yı eleştiren Biden, "Benzin fiyatını galon başına 1,60 doların altına indirebilirdim ancak benzin fiyatları Ruslar ve Suudilerin yaptıkları yüzünden artıyor. Bu iş burada bitmedi." dedi.

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OPEC GRUBUNUN KARARI PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ ENDİŞESİ DOĞURDU

OPEC grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

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Küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün piyasayı önemli ölçüde daraltacağı değerlendiriliyor.

Beyaz Saray ise bu kararın ardından yaptığı açıklamada, Biden'ın talimatıyla Enerji Bakanlığının gelecek ay, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varil petrolü daha piyasaya salacağını duyurmuştu.

ABD'de ise talebin artmasına karşın rafineri sorunlarının artması sonucu halihazırda yükselme eğiliminde olan benzinin galonu (3,78 litre) 3,83 dolar civarında seyrederken analistler OPEC kararı sonrası fiyat tırmanışının hızlanacağı beklentisini dile getiriyor.

ABD'den akaryakıt piyasasını altüst edecek petrol kararı
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Jean-Pierre düzenlediği basın toplantısında mart ayında açıklanan plan dahilinde piyasaya günde 1 milyon dolar varil salınması konusunu değerlendirdi.

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Bu sürenin ay sonunda biteceğine işaret eden Jean-Pierre, \"Stratejik petrol rezervinden yeni petrol salımı düşünmüyoruz.\" ifadesini kullandı.

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Jean-Pierre, bu durumda ülkedeki benzin fiyatlarının tekrar yükseleceğinden endişe edip etmediklerinin sorulması üzerine ise \"Benzin fiyatlarını düşürmek için elimizden geleni yapacağız.\" yanıtını verdi.

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- ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı, 1984'ten bu yana en düşük seviyede

ABD Başkanı Joe Biden, martta ülkenin stratejik petrol rezervinden 6 ay içinde günde 1 milyon varil, toplamda ise 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.
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Beyaz Saray, temmuz sonunda da ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacağını duyurmuştu.
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ABD yönetimi, eylül ayında da stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satılacağını açıklamıştı.

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Söz konusu satışlarla, ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı, 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti.

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ABD'den akaryakıt piyasasını altüst edecek petrol kararı
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin piyasaya günde bir milyon varil petrol salma süresinin bu ay içinde bitmesinin ardından stratejik rezervden yeni petrol salınmayacağını söyledi. Bu hamlenin dünya genelinde petrol fiyatını yükseltmesi beklenirken, Jean-Pierre, "Benzin fiyatlarını düşürmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.
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